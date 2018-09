Răzvan Botezatu, la un pas de moarte: ”Trebuia să fiu marinar… Mă topeam pe picioare!” A suferit de o boală groaznică

Răzvan Botezatu și-a droit să fie, inițial, marinar, așa că, în urmă cu opt ani, și-a luat și licența. Doar că au început problemele. Mari! A ajuns la spital, internat pentru opt luni. Cu șanse mici de supraviețuire!

“Dumnezeu mi-a schimbat cursul vietii si destinul acum fix 8 ani. (…) Voiam să am un job de unde să câștig bani. Până într-un moment când am fost la un pas de moarte. Mă topeam pe picioare. Aici a intervenit Dumnezeu… Ei bine, în urmă cu 8 ani trebuia să fiu marinar, facusem toate cursurile, luasem carnetul de marinar și am aplicat la o agenție pentru a-mi găsi un loc de muncă pe vas, pe mare. Toate bune și frumoase. Când mi-au găsit cei de la agenție un job a trebuit să merg să fac toate analizele. În acel moment, eu eram “răcit”, tușeam foarte mult și slăbisem enorm, eram piele si os.

La analize, mai exact la radiografie mi-au descoperit că sufar de o boala groaznică: TBC… Am simțit cum pământul îmi fuge de sub picioare. Nici nu m-au lăsat să anunț acasă, nici la agenție. Am fost băgat de urgență în carantină și dus cu forța la spital. Acolo, medicii s-au speriat și nu-mi mai dădeau șanse… auzeam pe holuri… doar: “Are niște găuri imense în plămâni”. Eram în stare de șoc… Am început tratamentul imediat și am stat internat 8 luni în spital și zi de zi luam 14 pastile. Oribil!

A fost crunt, groaznic să fii ținut cu forța în spital 8 luni. Și ce credeți… după ce am ieșit din spital, după ce m-am făcut bine, mi-am zis, așa, că Dumnezeu mi-a dat încă o șansă la viață. Profit de ea și îmi urmez visul cu orice scop. Și așa am făcut. M-am înscris la jurnalism, apoi am făcut practica, acolo unde am prezentat un matinal timp de 3 ani, și apoi am venit la București și am continuat drumul în televiziune. Nu am avut pile, nu am avut relații”, a povestit Botezatu, scrie wowbiz.ro.