Răzvan Kovacs, primul mesaj după ce a părăsit-o pe Ema Oprișan: „Da, clar există ceva ce ar trebui să...”

S-a rupt lanțul de iubire între Ema Oprișan și Răzvan Kovacs? La scurt timp după ce s-au căsătorit și au devenit părinții unei fetițe, foștii concurenți de la Insula iubirii au dat din nou de probleme. Bărbatul este acuzat că și-ar fi abandonat familia.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au participat la Insula iubirii 2023. S-au supus celui mai dur test al fidelității, test pe care bărbatul l-a picat încă de la primele ediții ale show-ului. Deși au plecat separat din Thailanda, alegând să se despartă la finalul emisiunii, când au ajuns acasă lucrurile s-au schimbat radical. Cei doi concurenți au decis să-și mai acorde o șansă, s-au căsătorit și au devenit părinții unei fetițe. În tot acest timp, Ema și Răzvan au dat de înțeles că formează o familie fericită și că au făcut cea mai bună alegere din viețile lor. Însă, în realitate, se pare că mariajul lor se degrada de la o zi la alta.

În urmă cu doar o zi, Ema Oprișan și-a uimit comunitatea de pe o rețea de socializare. Fosta concurentă de la Insula iubirii a transmis un mesaj surprinzător, mesaj în care lasă de înțeles că relația de iubire dintre ea și Răzvan Kovacs este pe punctul de a se destrăma. Ulterior, postare a fost ștearsă, însă nu suficient de repede. NU RATA: Răzvan şi-a arătat adevărata faţă! A părăsit-o pe Ema, rămasă cu 2 copii de crescut: „Ne-a abandonat fără să îi pese”

”Pentru noi, acasă era el, iar pentru el, acasă era munca lui sau ‘sunt ocupat’. Pentru că am crezut că nu o să ne abandoneze, cum a făcut-o în trecut persoanelor care îl iubeau, dar a demonstrat că este același și nu îi pasă de suferința lăsată în urmă. Pentru că știu că totul în viață se plătește și nu vreau să îl văd suferind, dar îmi doresc în schimb să ajungă să iubească și să nu știe ce înseamnă să fii iubit (chiar de propriul sânge).

Pentru că a locui sub același acoperiș pentru el însemna că petrece suficient timp cu noi, chiar dacă nu ne vedea sau auzea. Pentru că noi nu am fost prioritari pentru el. Pentru că nu a fost scut când restul dădeau în noi. Pentru că a fost primul care a aruncat cu piatra. Pentru că ne-a abandonat fără să-i pese că ne lasă ai nimănui, fără nimic. Pentru toate acestea, el nu ne este casă, este doar o altă casă din care am plecat”, a fost mesajul Emei.