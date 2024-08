Răzvan şi-a arătat adevărata faţă! A părăsit-o pe Ema, rămasă cu 2 copii de crescut: „Ne-a abandonat fără să îi pese”

Ema, declarații neașteptate în mediul online! Ema Oprișan și Răzvan Kovacs sunt cunoscuți pentru participarea lor la „Insula Iubirii” 2023. Deși testul fidelității a fost un obstacol dificil pentru ei, cei doi au reușit să depășească momentele de incertitudine și să își acorde o nouă șansă după finalizarea emisiunii. După o perioadă de despărțire, Ema și Răzvan și-au mai dat o șansă, s-au căsătorit și au devenit părinți.

Cu toate acestea, recent, relația lor a luat o întorsătură neașteptată. Ema a făcut un anunț surprinzător pe pagina sa de Instagram, sugerând că în ciuda faptului că totul părea perfect în viața lor de familie, Răzvan se concentra mai mult pe muncă decât pe viața de acasă.

Ema a transmis în postare că pentru ea, Răzvan reprezenta totul, reprezenta „acasă” însă din păcate, atenția și prioritățile lui erau altele. Postarea a fost ulterior ștearsă, lăsându-i pe fani să se întrebe dacă aceasta este semnul unei crize definitive în relația lor sau doar o altă încercare prin care trebuie să treacă.

„Pentru noi, acasă era el, iar pentru el, acasă era munca lui sau ‘sunt ocupat’. Pentru că am crezut că nu o să ne abandoneze, cum a făcut-o în trecut persoanelor care îl iubeau, dar a demonstrat că este același și nu îi pasă de suferința lăsată în urmă. Pentru că știu că totul în viață se plătește și nu vreau să îl văd suferind, dar îmi doresc în schimb să ajungă să iubească și să nu știe ce înseamnă să fii iubit (chiar de propriul sânge).

Pentru că a locui sub același acoperiș pentru el însemna că petrece suficient timp cu noi, chiar dacă nu ne vedea sau auzea. Pentru că noi nu am fost prioritari pentru el. Pentru că nu a fost scut când restul dădeau în noi. Pentru că a fost primul care a aruncat cu piatra. Pentru că ne-a abandonat fără să-i pese că ne lasă ai nimănui, fără nimic. Pentru toate acestea, el nu ne este casă, este doar o altă casă din care am plecat.”, a scris Ema într-un story pe pagina sa de Instagram, pe care l-a şters ulterior.