Ema de la Insula Iubirii nu poate să treacă peste infidelitatea lui Răzvan, nici măcar după ce i-a făcut un copil: ”Mă uit la emisiune și iar plâng!”

Ema și Răzvan, cunoscuți pentru parcursul lor tumultuos în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, au continuat să surprindă publicul chiar și după finalizarea sezonului. Deși au hotărât să părăsească Thailanda separați în urma unei infidelități, cei doi au revenit asupra deciziei lor, s-au căsătorit și au devenit părinți. Însă, trecutul încă umbrește prezentul, iar Ema se confruntă cu durerea trădării.

În ultima ceremonie a focului de la „Insula Iubirii”, Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au decis să se despartă, după ce Răzvan a înșelat-o pe Ema cu una dintre ispitele emisiunii. Întorși acasă, cei doi au trecut printr-o perioadă de terapie care a culminat cu o căsătorie civilă și venirea pe lume a copilului lor. Această împăcare neașteptată a fost privită cu uimire de fani, dar și cu speranță că dragostea lor va triumfa peste obstacole. Însă, se pare că rănile nu se pot vindeca așa ușor.

Cu toate că și-au refăcut viața împreună, Ema Oprișan mărturisește că nu a reușit încă să depășească complet episodul infidelității lui Răzvan cu Daria, ispita care i-a pus „capac” concurentului. Amintirile dureroase revin de fiecare dată când vede imaginile din emisiune, iar lacrimile nu se opresc atunci când Ema retrăiește acele momente.

„Nu regret ce s-a întâmplat acolo pentru că am fost noi, nu am purtat niște măști. Nu am venit cu planul făcut de acasă. (…) Aş fi ipocrit să zic că îmi pare rău, dar m-am distrat’, a spus Răzvan într-un interviu pentru Antena 1