Răzvan Lucescu, amintiri de neuitat din copilăria petrecută fără tatăl lui, Mircea Lucescu: ”Știam că tata este acolo”

Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, a fost invitat în emisunea ”Înapoi în viitor cu Andreea Perminova”. Unul dintre cei mai apreciați antrneori ai momentului a vorbit despre copilăria trăită alături de un tată plecat mai tot timpul în cantonamente.

Deși cu un tată mai mult absent, Răzvan Lucescu a mărturisit că a avut o copilărie frumoasă, liniștită și lipsită de griji. Părinții lui i-au insuflat dorința de a studia, chiar dacă mare iubire a fost fotbalul.

”Am avut o copilărie frumoasă datorită părinților mei care au fost mereu lângă mine, am fost o familie unită, s-au preocupat ca întotdeauna să am tot ce imi trebuie, m-au împins spre carte si asta a fost foarte bine pentru ca e important să studiezi, sa-ți dezvolți creierul, să ai ușurința în a studia lucruri, care m-au ajutat foarte mult atunci când am terminat cariera de fotbalist.

[…] M-au ajutat pentru că să devii antrenor înseamnă foarte mult studiu, trebuie să cauți foarte mult, să citești foarte mult, să ai plăcerea și ușurința pentru că dacă nu ai răbdare să le faci, nu ai cum să îți îmbunătățești profesia. Și am citit și foarte mult. Nu am avut șansa să am experiențe și cu antrenori din afară”, povestește Lucescu Jr.

Răzvan Lucescu: ”Era o legătură foarte puternică între mine și tata”

Totodată, Răzvan Lucescu își aduce aminte cu drag de primul meci văzut la televizor, prima dată când și-a văzut tatăl din fața micului ecran. Poate, cele mai prețioase 90 de minute de la acea vreme, minute în care a stat „lipit” de televizor în speranța că-și va vedea tatăl.

”Primele imagini pe care le am sunt din fața televizorului și încercam să-l descopăr, era un meci al echipei naționale cred, și știam că tata este acolo, mi-au spus și bunica și mama, erau și ele acolo, și am stat 90 de minute în fața televizorului, nemișcat, să-l descopăr pe el.

Era o legătură foarte puternică între mine și el, între mine și mama mea. Asta e prima imagine stând în fața televizorului și încercând să-l descopăr pe el. Am trăit de la această vârstă de la 2 ani și jumătate, 3 ani, cu această atmosferă a fotbalului, din jurul unei echipe”, a mai spus Răzvan Lucescu