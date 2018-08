Răzvan Lucescu: „Vom intra pe teren și ne vom da viața pentru calificare!”

Tehnicianul român al formației PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a declarat înaintea manșei retur a play-off-ului Champions League pe care echipa sa îl va susține astăzi de la ora 22:00 pe teren propriu cu Benfica, că elevii săi își vor da viața pe teren pentru a obține calificarea în grupele Champions League și pentru a realiza astfel cea mai importantă performanță din istoria clubului.

Lucescu jr. a afirmat că deși după rezultatul din tur de la Lisabona, 1-1, ar fi avantajat de un 0-0 în returul din Grecia, nu a pregătit meciul pentru a se apăra și va juca pe atac.

„Am dovedit în acest debut de sezon că suntem capabili să reacționăm în fața oricărui adversar, indiferent de scor. Pentru meciul cu Benfica nu sunt multe calcule de făcut. Jucăm în fața propriilor fani, așa că trebuie să câștigăm. Asta este singura soluţie. Vom intra pe teren și ne vom da viața pentru calificare! Niciodată nu am am pregătit un joc pentru a ne apăra. Încercăm să ne impunem stilul de joc. Uneori nu reușim, e adevărat, dar ne adaptăm rapid. Există o adevărată familie aici. Am petrecut momente fantastice în Salonic. Jucătorii mi-au câștigat încrederea. Cred că că eu am reușit să le obțin respectul”, a declarat Răzvan Lucescu, antrenorul principal al formației PAOK Salonic.

Manșa retur a duelului din play-off-ul Champions League dintre PAOK Salonic și Benfica Lisabona va fi transmisă în direct de Digi Sport începând cu ora 22:00.

Duelul se reia de la scorul de 1-1!

Program retur play-off Champions League:

AEK Atena– MOL Vidi 1-1 (3-2)

Dinamo Zagreb- Young Boys 1-2 (2-3)

Dinamo Kiev- Ajax Amsterdam 0-0 (1-3)

miercuri, 29 august:

ora 22:00 PAOK- Benfica

ora 22:00 PSV Eindhoven- BATE Borisov

ora 22:00 RB Salzburg- Steaua Roșie Belgrad