Răzvan Oaidă: „Mă bucur că am marcat!”

Mijlocașul Răzvan Oaidă, a reușit să spargă gheața, marcând primul său gol în Liga I.

Internaționalul de tineret al FC Botoșani a marcat în minutul 3 al paridei cu Dinamo câștigate de botoșăneni cu scorul de 2-0, reușita sa venind în urma unei combinații spectaculoase cu Hervin Onghenda.

„Este foarte important că am câştigat. Ne bucurăm enorm că am luat trei puncte împotriva unei echipe bune. Sper să ne ajute asta la moral, pentru că am avut o perioadă foarte grea. Mă bucur că am marcat, dar cel mai importante sunt punctele. Mă așteptam la o asemenea execuție a lui Onghenda la golul pe care l-am marcat pentru că și la antrenamente mai are astfel de execuții. Gândul meu rămâne doar la Botoșani și îmi canalizez toată energia pe ceea ce am de făcut aici și vreau să pun umărul la îndeplinirea obiectivului, clasarea pe un loc de play-off”, a declarat Răzvan Oaidă.

Imediat după jocul cu Dinamo, Răzvan Oaidă a plecat în cantonamentul naționalei de tineret pentru ultimele meciuri preliminare ale Campionatului European.

FC Botoșani s-a impus pe „Municipal” în ultimul meci al etapei a XI-a a Ligii I în fața alb-roșilor grație golurilor marcate de Răzvan Oaidă (min.3) și Diego Fabbrini (min.90).

În urma rezultatului moldovenii au făcut rocada cu „câinii” în clasament, aflându-se pe locul 11 cu 12 puncte, alb-roșii fiind pe locul 12 cu 11 puncte.

La reluarea Ligii I, campionatul fiind întrerput ca urmare a acțiunilor de la loturile naționale, FC Botoșani va juca în deplasare cu Gaz Metaan Mediaș în timp ce Dinamo va primi pe teren propriu vizita formației Dunărea Călărași.