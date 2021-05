Răzvan Pleșca, meciul 300 în Liga 1: „Mă bucur că am reușit să ajung la o cifră importantă, chiar înainte de retragere!”

Gaz Metan Mediaş a terminat la egalitate cu FC Argeş, 1-1 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii 1.

Ardelenii au deschis scorul prin Ronaldo Deaconu (mmin.23), dar FC Argeş a smuls in extremis un punct, prin golul reuşit de atacantul Cephas Malele (min. 90+4 – penalty), în urma unui henţ comis în careu de cehul Ondrej Baco.

La gazde, golakeeperul Răzvan Plecșa a bifat meciul cu numărul 300 pe prima scenă fotbalistică a țării. Numărul 1 din poarta Gazului joacă la Mediaș din 2010 și mai are în CV echipe precum FC Național, Poli Iași și FC Botoșani.

„Mă bucur că am reușit să ajung la o cifră importantă, chiar înainte de retragere. Nu știam câte meciuri am la începutul sezonului. Da, e ultimul meu sezon. Am făcut un curs de marketing sportiv, pe lângă cele două facultăți și ăsta mi-aș dori să fie postul meu în cadrul clubului. Am mai pățit să fim egalați la ultima fază. Toate meciurile sunt grele, e tensiunea mare în play-out. Îmi cer scuze că n-am apărat penalty și etapa asta”, a declarat Răzvan Pleșca.

În sezonul regular, Gaz Metan s-a impus cu 2-0 la Mediaş, iar la Piteşti scorul a fost egal, 1-1.

Program etapa a 5-a play-out Liga 1

Gaz Metan Mediaş – FC Argeș 1-1

Sâmbătă, 1 mai

ora 15:00 UTA – Chindia Târgovişte

Duminică, 2 mai

ora 13:30 Astra Giurgiu -Politehnica Iași

ora 16:00 FC Voluntari – FC Hermannstadt

ora 18:30 Viitorul – Dinamo Bucureşti

Clasamentul play-out-ului din Liga 1

1 Chindia Târgoviște 30 pct.*

2 FC Argeș 28

3 Gaz Metan 25*

4 UTA 25*

5 Astra 24

6 FC Voluntari 23

7 Viitorul 19*

8 FC Hermannstadt 16

9 Dinamo 15*

10 Poli Iași 14*

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte