Răzvan și Dani, mutați din ordinul șefilor de la Antena 1. Ramona Olaru i-a dat de gol. „Știți care e cea mai bună veste?”

Ramona Olaru a avut o vară plină! În prima parte, programul său a fost ocupat cu proiecte profesionale, iar apoi, blondina s-a bucurat de concediu. După faptă și răsplată! Acum, vedeta de la Antena 1 s-a întors pe platourile de filmare, acolo unde, alături de colegii săi pregătește un nou sezon al matinalului. Dar asta nu e tot. Asistenta le-a dat recent, admiratorilor săi, o veste neașteptată!

Ramona Olaru a bifat în această vară mai multe vacanțe. S-a relaxat, s-a bucurat de razele soarelui, a petrecut alături de prieteni, însă perioada de libertate s-a încheiat. Blondina a revenit în Capitală, iar prima oprire a fost chiar la locul de muncă.

A urcat pe pagina sa de Instagram o fotografie, însă fanii nu au recunoscut locația în care se află. Ceva s-a schimbat. Vedeta le-a povestit celor care o urmăresc, printr-un mesaj, faptul că noul sezon al matinalului se va filma în alt sediu. Vestea a fost una foarte bună pentru blondină si asta pentru că noul platou TV este aproape de casa ei.

Acum, Ramona Olaru nu mai este nevoită să petreacă ore în trafic, poate să ajungă la job chiar și pe jos.

”Gata, pot să spun că în sfârșit am încheiat vacanțele, cel puțin până la iarnă. Am ajuns deja la sediu, ne-am schimbat sediu, superb. Știți care e cea mai bună veste, că sediul este chiar peste drum de casa mea.

Pot să vin la muncă pe jos… Într-un fel sau altul îmi place că m-am întors la zilele super pline, nu prea îmi place că m-am întors la trafic, dar e ok. Am învățat să-mi iau măsuri de precauți și anume, știind că mai am un eveniment la ora șapte, mi-am luat hainele cu mine și mă încadrez să ajung fix la ora șapte”, a spus Ramona Olaru, pe pagina sa de Instagram.

Ce salariu colosal ar avea Ramona Olaru la Neatza

Ramona Olaru lucrează de ani de zile la Antena 1, ca asistentă în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani. Blondina a fost implicată și în alte proiecte, a prezentat și Splash! Vedeta la apă, un show de mare succes.

Însă se pare că și salariul ei ar fi pe măsura muncii pe care o depune atât la TV, cât și în spatele camerelor. Pe lângă emisiune însă, blondina este o prezență activă și pe conturile de socializare, iar în timpul liber ea este model, iar acest lucru îi aduce și mai mulți bani în conturi. Însă, pentru job-ul de la TV Ramona Olaru ar câștiga un salariu de 3.000 de euro lunar.