Răzvan Simion, matinalul de la Antena 1, nu a avut nicio șansă: ”Radu Vâlcan și Mircea Radu le luau pe toate!” Nici acum nu a uitat prin ce-a trecut

La gala premiilor TV Mania a fost prezent și Răzvan Simion. Prezentatorul a fost premiat pentru matinalul pe care îl moderează de 16 ani, alături de colegul său Dani Oțil. Emisiunea SuperNeatza cu Răzvan și Dani de la Antena 1 a fost desemnată „Cea mai bună emisiune de divertisment de zi”. Și, cu toate că a obținut un palmares de premii de-a lungul carierei sale, Răzvan Simion râvnește la unul pe care l-au câștigat alți colegi. Și, fiindcă am adus vorba de alți colegi, celebrul prezentator spune într-un interviu exclusiv CANCAN.RO de ce nu le-a urmat exemplul și nu a făcut trecerea către online.

Răzvan Simion și-a făcut apariția, alături de colegul său, Dani Oțil, la o gală în cadrul căreia el și Dani au fost premiați pentru activitatea lor din cadrul matinalului de la Antena 1. Cei doi fac echipă de 16 ani și au un palmares de premii la activ. Sunt prieteni și în viața reală, așa că tachinările dintre ei sunt destul de frecvente. Cu ce face Dani Oțil mișto de Răzvan, cum îi răspunde prezentatorul, dar și ce a realizat acum la 44 de ani și și-ar fi dorit să o facă mai devreme, aflați în rândurile următoare.

Razvan Simion: „Unii bani se refuză!”

„Premiile nu sunt la noi acasă, sunt la noi la studio. Am luat multe premii de-a lungul timpului, unul singur îmi lipsește: Cel mai sexy prezentator tv. Când am venit noi în Antenă, Radu Vâlcan și Mircea Radu le luau pe toate. Nu aveam loc de ei. De asta nu se mai dă, am vorbit cu oamenii și le-am spus că nu se mai poate. Este cea mai bună emisiune de divertisment de zi. Pe vremea când am început la Antena acum 16 ani, nimeni nu voia tronsonul acesta și nimeni nu considera că cineva se uită la televizor mai încolo de ora 9.00. Acum este bătaie pe tronsonul acesta. Toată lumea vrea să facă lucruri, televiziunile cât de mici au scos programe matinale. Suntem un fel de nașii lor, tăticii, că dacă te uiți, mai seamănă. Ideile mari circulă prin aer. Online a împrumutat mult de la tv, nu există un diss între tv și online”, a spus Răzvan Simion pentru CANCAN.RO.

Întrebat dacă este deranjat de faptul că și alte formate au preluat modelul emisiunii pe care el și Dani Oțil o moderează, Răzvan Simion susține că nu. Dimpotrivă, celelalte emisiuni matinale îl motivează „Nu mă deranjează similaritățile cu celelalte emisiuni. Concurența te face doar mai puternic. Dacă mergi pe străzi în Italia sau Franța, vei vedea că unde se vinde croissant, lângă este o altă brutărie cu un alt tip de croissant pentru că aceea este strada pe care se mănâncă croissante. Dacă nu ar exista concurență, te-ai blegi. Toți știu să facă tiramisu, nouă ne iese mai bine”, a spus prezentatorul de la Neatza.

Mulți dintre prezentatorii tv de la noi au făcut trecerea în online, acolo unde moderează diferite podcasturi. Zona de online a luat amploare în ultimii ani, iar în cadrul evenimentului au fost nominalizate câteva astfel de emisiuni online și una dintre ele a fost, desigur premiată. Și, pentru că a adus vorba despre online, am fost curioși să aflăm dacă Răzvan Simion s-a gândit vreodată să meargă în această zonă.

„Mi se pare că am pierdut startul, am avut prieteni care au insistat acum niște ani să fac asta, în pandemie mai exact, atunci când au fost premiați toți cei din seara asta. Mi se pare că s-au zis lucrurile toate, ar mai fi încă un podcast. Doi la mână, eu trebuie să găsesc conținut patru ore pe zi. Trebuie să spun lucruri, să fac lucruri, să pun întrebări. Sunt stors, nu mai pot. După ce termin programul, am nevoie de timpul meu. Mai sunt evenimente, mai sunt alte obligații, efectiv nu duc. Și dacă aș face și asta, chiar nu aș avea timp să îmi trăiesc viața. De ce să fac asta? Să acumulez ce anume? Oameni? Deja se uită mulți, faimă? Mă știu toți. Bani? Da, bani, dar ce fac cu ei dacă nu am timp?! Unii bani se și refuză pentru că degeaba îi ai dacă nu ai timp să faci nimic cu ei”, a spus Răzvan Simion.

Ce regret are prezentatorul tv: „Dacă știam de la 20 de ani, eram mai bine. Nu aș fi…”

Răzvan Simion este cunoscut ca fiind mereu la rubrica de bine îmbrăcați! Mereu la patru ace și asortat, prezentatorul tv atrage numeroase priviri, dar și glume, mai ales din partea colegului Dani. Nu o dată, prietenul și colegul său de breaslă a glumit pe tema felului elegant în care Răzvan se îmbracă. Așadar, întrebat dacă ar veni sfârșitul lumii ce ar face, simpaticul om de televiziune a avut doar o dilemă, la care tot el a răspuns.

„Cu ce m-aș îmbrăca de sfârșitul lumii, asta ar fi întrebarea. Face Dani mișto de mine și așa îi răspund mereu: S-ar putea ca asta să fie ultima zi din viața mea: Ai vrea să te bântui îmbrăcat într-un trening ponosit, cu genunchi, cu un tricou scămoșat și cu o geacă urâtă? Nu, ai vrea să te bântui așa (n.r. în costum), că de bântuit eu tot îl bântui!”

Și, cu toate că este mereu impecabil și la patru ace, Răzvan Simion nu pune accent mai mult pe exterior, ci pe ce îi bucură sufletul. „Se spune că este bine să-ți trăiești viața ca un copil de cinci ani îmbrăcat cu un tricou cu batman. Faptul că nu suntem nemuritori vine acum după 40 de ani acest gând. Dacă îl știam la 20 de ani, cred că eram mai bine. Poate nu pierdeam atâtea nopți, făceam mai mult sport, nu aș fi fost atât de dur cu mine. M-aș fi iubit pe mine mai mult ca să-i pot iubi pe cei din jurul meu. Să tragem tare în fiecare zi și să ne trezim cu aceeași mulțumire în fiecare zi, că am deschis ochii și putem să facem lucruri alături de copiii noștri, de părinții noștri, de prietenii noștri. Asta ne lispește: recunoștința”, a spus prezentatorul de la Neatza pentru CANCAN.RO.

