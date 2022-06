Reacţia dubioasă a unui elev din Iaşi, după ce a ieşit din examenul de Bacalaureat: „A fost penal, dacă-ţi spun ce mi-a picat, rămâi proastă”

Un absolvent de la Liceul Tehnologic „Petru Poni” a fost enervat la culme de subiectul trei de la Limba și Literatura Română. După ce a recunoscut că nici măcar nu citise opera, a dezvăluit ce decizie radicală a luat după examenul maturității.

Sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat le-a dat bătăi de cap elevilor, mai ales la Limba și Literatura Română. Mulți absolvenți se așteptau să aibă o poezie la cel de-al treilea subiect și mare le-a fost surpriza când au dat de Ion L. Caragiale și „O scrisoare pierdută”. Cu atât mai mare a fost șocul pentru un elev din Iași, care nu a știut nici măcar un personaj din opera marelui clasic.

„Dacă îți spun ce mi-a picat la primul subiect, rămâi proastă! Noroc că am știut că e despre o scrisoare… A fost penal! Nu am știut nici măcar un personaj. Am scris vreo trei pagini, totuși. Nimeni nu se aștepta să pice comedie. E inadmisibil așa ceva. Celelalte două subiecte au fost ușoare. Dar cu BAC-ul ăsta chiar că nu mai dau la nicio facultate aici”, a spus Cristi Z., un elev care a susținut examenul la Liceul Tehnologic „Petru Poni”, potrivit BZI. (CITEȘTE ȘI: Bacalaureat 2022. Un elev din Capitală și-a lăsat BMW-ul în drum și a fugit să nu piardă proba la limba română. Ce s-a întâmplat la scurt timp)

Elevul din Iași: „Sunt foarte nervos acum, îmi vine să bat pe cineva!”

După ce a constatat că nu s-a descurcat deloc satisfăcător la proba scrisă de la de la Limba și Literatura Română, mai ales la subiectul al treilea, elevul a luat o decizie. Potrivit declarației sale, este hotărât să plece să studieze în Anglia, din moment ce media de la bacalaureat nu îl va ajuta să meargă la o facultate din România.

„Mă duc în Anglia! Dau examenul de engleză și mă înscriu la o facultate de acolo, la unele (facultăți, n.r.) nu se cere nota de la BAC. Vreau să fac ceva în domeniul antreprenorial. Mie nu îmi place școala, nu de alta… Sunt foarte nervos acum, îmi vine să bat pe cineva!”, a adăugat absolventul de liceu”. (CITEȘTE ȘI: Bacalaureat 2022 | Subiectele și baremul la geografie, proba la alegere de la BAC, de miercuri, 22 iunie)