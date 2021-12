Reacţia DURĂ a lui Dinu Maxer când a aflat că Nicoleta Luciu ar fi avut o aventură cu Nuțu Cămătaru

Dinu Maxer a aflat că a fost înșelat de fosta sa partenera. Interpretul a avut parte de dezamăgire și a reacționat la zvonurile care circulă în lumea mondenă.

Nuțu Cumătaru nu se abține și povestește deschis despre cuceririle sale amoroase. Interlopul spune că a fost într-o relație cu Nicoleta Luciu. Dinu Maxer a fost surprins să afle că una dintre fostele sale s-a iubit cu Nuțu Cămătaru și susține că nu a știut nimic despre această relație.

Cum a reacţionat Maxer când a auzit că Nicoleta Luciu ar fi avut o aventură cu Nuţu Cămătaru, vezi pe B1tv.ro.

Nuțu Cămătaru s-a lăudat c-o relaţie cu Luciu

„N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viața sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete.

Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu și multe altele. Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, spunea Nuțu Cămătaru.