Reacția Lidiei Buble, după ce Răzvan Simion a apărut cu Daliana Răducan la nunta lui Dani Oțil „Să nu te uit niciodată”

Lidia Buble a avut o postare subtilă, pare-se la adresa fostului ei partener Răzvan Simion, după ce prezentatorul și-a făcut apariția la nunta lui Dani Oțil cu noua sa iubită, Daliana Răducan.

Lidia Buble a postat pe InstaStory piesa ”Disfruto”, ale cărei versuri i-a făcut pe cei din mediul online să creadă că artista ar fi geloasă pe relația pe care o are Răzvan Simion cu Daliana Răducan.

”Vreau să îți dau un sărut/ Să-mi pierd timpul cu tine/ Să-ți păstrez secretele/ Să am grijă de momentele tale/ Să te îmbrățișez/ Să te aștept, să te ador/ Să am răbdarea ta/ Nebunia ta este știința mea/ Îmi place, să te privesc/ Fiecare mișcare/ Viciu ce am/ O plăcere să te preșuiesc/ Să nu te uit niciodată/ Să-ți dau ție timpul meu/ Nu te voi dezamăgi/ Cu tine eu vreau să îmbătrânesc.”, se arată în versurile piesei postată de către Lidia Buble pe contul său de Instagram.

Lidia Buble, despre Daliana Răducan: „E norocoasă”

De asemenea, în urmă cu câteva luni, la primele zvonuri și imagini apărute în presă conform cărora Răzvan și-a făcut o nouă iubită, Lidia Buble a comentat și a specificat că nu are nicio problemă cu acest lucru. Artista a spus atunci, în cadrul unei emisiuni online, că o consideră norocoasă pe noua parteneră a fostului său iubit, dar mai ales, că nu ar fi deloc geloasă pe ea.

”Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă.”, a spus Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.

