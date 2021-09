Reacția Loredanei Groza, după ce s-a spus că ar fi infectată cu noul coronavirus: „Nu are nicio legătură cu realitatea”

Zilele acestea s-a scris în presă că artista Loredana Groza ar fi infectată cu noul coronavirus și că ar fi fost internată de urgență într-o unitate spitalicească pentru a primi îngrijiri medicale. Recent, însă, cântăreața a rupt tăcerea și a vorbit despre starea de sănătate. Care este adevărul din spatele zvonurilor?

În cursul serii de marți, Loredana Groza a vorbit în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 despre starea sa de sănătate, după ce s-a scris că ar fi internată în spital, după ce s-ar fi infectat cu noul coronavirus. Artista a infirmat zvonul conform căruia ar fi internată la ”Matei Balș”, infectată cu Covid-19. Ba mai mult decât atât, a mărturisit că sâmbătă susține un concert la Iași.

Cântăreața a avut niște probleme medicale, dar care s-au rezolvat repede. Nu a fost vorba de nicio răceală sau gripă și nici legat de coronavirus.

„Nu sunt la spital, sunt acasă şi te urmăresc. Sunt în faţa televizorului. Am văzut şi eu cu stupoare. Nu are nicio legătură cu realitatea. Sunt nişte ştiri false, de la început până la sfârşit. Am citit şi eu dimineaţă şi zilele trecute. Am avut nişte probleme, o situaţie medicală care s-a rezolvat. Nicio legătură cu Spitalul Matei Balş, în care se pare că ar fi trebuit să fiu internată la ora asta. Nu am avut absolut nicio răceală, absolut nicio gripă, nimic legat de vreo boală COVID, sau vreo legătură cu vreo răceală.

Vreau să le spun tututor celor care au citit aceste ştiri că sunt false. Vineri va fi o nouă ediţie X Factor, intrăm în Bootcamp. Cât de curând vom începe filmările, chiar peste câteva zile. Next Starul continuă şi el, toate lucrurile sunt bune, suntem ok.

Vreau să îi asigur pe toţi fanii mei că voi fi prezentă şi că va fi un show extraordinar. De abia aştept să revin la Iaşi. Uneori, chiar şi atunci când îţi spui punctul de vedere, nu eşti crezut. Trăim într-o ţară şi într-o lume în care, de multe ori ştirile false au mai multă căutare decât adevărul”, a mărturisit Loredana Groza.

Citește și LOREDANA GROZA A FOST LUATĂ CU AMBULANȚA! CÂNTĂREAȚA A CHEMAT SALVAREA DUPĂ CE I S-A FĂCUT RĂU

Loredana Groza este vaccinată împotriva noului coronavirus

De asemenea, cântăreața a mărturisit că s-a vaccinat împotriva noului coronavirus de câteva luni și intenționează să meargă la centru pentru a-i fi administrată și cea de-a treia doză.

”Vreau să fiu în siguranţă atât eu, cât şi cei din jurul meu şi cred că e mult mai bine să trăieşti în siguranţă decât să trăieşti într-un risc permanent, mai ales că acum, ceea ce întâmplă în jurul nostru este absolut halucinant, al patrulea val. Nimeni nu şi-a dorit lucrul acesta, dar se pare că, din cauza acestei inerţii şi a acestor ştiri false, în care practic ne înecăm în fiecare zi atunci când deschidem internetul, televizorul, oamenii sunt puşi în situaţia de a alege adevărul, în fiecare zi.

Trebuie să fii o persoană puternică, să fii echilibrat, să informezi corect şi din mai multe surse şi să ai întotdeauna acest discernământ care cred că este una dintre super-puterile de care avem nevoie în aceşti ani şi în aceste clipe pe care le trăim cu toţii”, a mai spus artista, arată antena3.ro.

Sursă foto: Captură Video Youtube