Loredana Groza are COVID! Artista a fost internată de urgență la Spitalul Matei Balș

Loredana Groza și-a îngrijorat fanii după ce a postat pe conturile de socializare în cursul zilei de duminică, o imagine cu ea din ambulanță, spunând că se simte în siguranță după ce a ajuns pe mâinile medicilor.

Cântăreața nu a precizat motivul pentru care a cerut ajutorul medicilor, iar de-atunci nu a mai transmis niciun mesaj public. Însă, potrivit Ciao.ro, artista se află internată la Spitalul Matei Balș, după ce ar fi fost diagnosticată cu noul coronavirus. Cum lesne se vedea și din fotografia publicată de ea, Loredana se simte rău, însă acum starea ei este stabilă.

Ce spunea Loredana Groza despre COVID

La începutul pandemiei, artista a militat public pentru respectarea regulilor impuse de autorități. ”Românii să stea în casă, e cea mai bună metodă de a preveni și de a ne vindeca”.

Loredana Groza a recunoscut într-un interviu cât de mult s-a schimbat și viața ei pe perioada pandemiei. „Am fost și eu la fel de dornică să-mi umplu timpul, să-mi umplu zilele. A fost așa un pic ca pe vremea războiului, dar un război puțin mai pervers și neașteptat. A atacat foarte mult la partea psihică, foarte mulți oameni am văzut că sunt marcați puțin de această distanțare socială. Nu că s-au sălbăticit, dar cred că au dezvoltat niște obiceiuri, unele bune, unele mai puțin bune. Cele bune sunt că am reușit să ne ocupăm ma mult de noi, de familia noastră, de copiii noștri. De spiritul nostru„, a declarat artista pentru observatornews.ro.