Reacţia lui Miraj Tzunami, după ce fratele său a fost bătut cu bestialitate. Ce se întâmplă cu Tzancă Uraganul în aceste momente

Vestea că Tzancă Uraganul a fost snopit în bătaie pe străzile din Germania a venit ca un şoc pentru familia acestuia. Fratele artistului, Miraj a făcut primele declaraţii după ce a luat legătura cu celebrul manelist. Se pare că, starea lui de sănătate este mult mai bună.

Surse din anturajul lui Tzancă Uraganul au făcut public faptul că manelistul a ajuns pe mâna medicilor germani după bătaia încasată de foștii lui cumnați. În altercaţie se pare că şi iubita artistului Marymar a primit câteva lovituri, însă aceasta se simte bine.

Potrivit declaraţiilor lui Miraj, Tzancă ar fi fost urmărit în timp ce se plimba cu noua sa achiziţie, un bolid de lux extrem de scump. Se pare că, cei doi au fost agresaţi de patru indivizi, cu niște telescoape, iar celebrul manelist a avut nevoie de îngrijiri medicale.

”A fost în Franța a cântat, apoi a plecat să cânte în Germania la un club. S-a plimbat pe acolo și a probat o mașină, își făcea un selfie, din câte știu eu, și în momentul ăla s-a trezit cu patru indivizi lângă el. L-au lovit în zona capului, la ochi, cu niște telescoape. A fost în spital, i-au făcut investigații, nu este în comă, mâine vine acasă, a plecat din spital pe picioarele lui, doar mie mi-a dat poze cu el, nu le pot da.

A zis că este bine, după care i-am sunat pe mama și pe tata. Spunem sărut mâna lui Dumnezeu că nu a murit. Are bodyguarzi, dar nu erau cu el, unul plecase acasă, el era cu un lăutar dar ăștia l-au urmărit, probabil a fost vândut de cineva și etc. Au atacat-o și pe Marymar, i-au dat și ei câțiva pumni, dar ea se simte bine. Ei aveau ce aveau cu el, el era căzut jos, s-au pus peste ei. Nici nu vreau să îmi imaginez că mă ia capul”, a spus Miraj Tzunami, potrivit Antena Stars.

„Acum legea să își facă dreptate, noi nu vrem să fim smardoi”

După ce s-a asigurat de faptul că fratele său este în afara oricărui pericol, Miraj Tzunami spune că așteaptă ca autorităţile să îşi facă treaba. În acelaşi timp, bărbatul a explicat faptul că Tzancă a mai trecut printr-un episod de acest gen anul trecut, tot cu familia Lambadei.

”Fratele Lambadei a fost cu niște indivizi, s-au văzut la față. Fratele Lambadei nu știu ce are cu el personal, are și el două femei, ar trebui să îl înțeleagă pe Tzancă. Fiecare dintre noi avem dreptul să ne facem viață, asta nu înseamnă că nu ne iubim soția, copilul și familia. Omul ăsta l-a mai lovit o dată, i-a oprit mașina, i-a luat banii Lambadei. Data trecută, Tzancă a dat declarații că i-a luat ceasuri, mașini, dar văd că nu s-a luat nicio măsură până acum. Și văd că ăștia se tot țin de capul lui frate-miu. Acum nu cred că i-au luat ceva, l-au bătut. Anul trecut i-au luat și nu s-a făcut nicio sesizare. Ea (nr. Lambada) nu este de acord cu familia ei, sunt niște inculți, sunt niște oameni în afara societății, sunt oameni cu probleme grave la cap, nu știu să facă decât răzbunări. Fac și între ei. Sunt foarte zăpăcit, emoționat, ca frate… aseară nici nu am dormit. Acum legea să își facă dreptate, noi nu vrem să fim smardoi, noi suntem lăutari, noi cântăm, aducem bani la copiii noștri, eu plătesc la stat, eu sunt un om drept, să-și facă legea dreptate, cu Dumnezeu înainte” , a mai adăugat fratele lui Tzancă Uraganu pentru sursa citată.

Sursă foto: Arhivă Cancan