Reacția lui Tzancă Uraganu, după ce Mădălina Miu a declarat că se încă se înțeleg bine „O mincinoasă”

Tzancă Uraganu dezminte toate declarațiile Mădălinei Miu. Cea care încă este soția cântărețului în acte a spus că ea încă se înțelege bine cu artistul și că au vorbit la telefon șapte ore pentru a ajunge la un numitor comun. Mai mult decât atât, impresara a declarat că manelistul îi face cadouri pentru a o recuceri.

Tzancă Uraganu s-a enervat foarte tare după declarațiile făcute de încă soția lui. Acesta a mărturisit că nu este nimic adevărat. Ba, din contra, Mădălina Miu este cea care „cerșește” împăcarea.

”În legătură cu Mădălina vreau să fac și eu un anunț, că în ultima vreme este o mare mincinoasă. Nu am vorbit cu ea șapte ore la telefon nici când eram la început. Știți cum e la început, toată lumea… Nici atunci nu vorbeam cu ea șapte ore la telefon, niciodată în viața mea nu aș vorbi cu ea șapte ore. Și două minute dacă vorbesc mă agită și nu știu cum să nu mai vorbesc cu ea. Să termine cu minciunile!”, a spus Tzancă Uraganu pe Instagram.

”Eu am lăsat-o, ea se tot ținea de mine și mă tot întreba cum să facem, ce vreau și eu n-am mai vrut-o. Am lăsat-o din toate punctele de vedere, să-și vadă de treaba ei cu minciunile astea. Nu am timp să ajung la televiziune pentru că sunt ocupat cu cântările, de asta las anunțul aici. Ea spune numai minciuni, eu nu o caut, eu am lăsat-o și pot să mă jur în fața oricărui. În fine, n-am vrut să deschid acest subiect, dar văd că ea o încearcă niște chestii de astea proaste. Ce a fost a fost, nu am nimic cu ea, nu mă interesează, atâta tot”, a mai adăugat celebrul manelist.

