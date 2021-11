Reacția lui Tzancă Uraganu, după ce Miraj Tzunami, fratele lui, l-a făcut praf: ”El e un gunoi de om”

Tzancă Uraganu a reacționat, după ce fratele lui, Miraj Tzunami, l-a făcut praf. Ce a spus cunoscutul manelist, după declarațiile neașteptate pe care le-a auzit din partea celui care îi este frate.

Scandalul dintre cei doi frați a fost purtat pe rețelele de socializare. În cadrul unui live, Miraj Tzunami l-a făcut praf pe fratele său. Acesta a declarat despre Tzancă Uraganu că nu are deloc voce și că dacă nu era el nu reușea să facă nimic în viață. De data aceasta, Tzancă Uraganu transmite un mesaj dur către fratele lui, Miraj Tzunami.

”Poate că multă lume zice că nu fac bine ceea ce fac din cauza mea, nu din cauza lui, că el e un gunoi de om. Jur pe familia mea că e cel mai mare dușman al meu, pentru că, vă dați seama, nu îi convine. Să moară fata mea dacă nu am proprietăți de un milion de euro, cash. Vorbim pe bune, eu nu ma jur în viața mea strâmb, că am frică de Dumnezeu. Nu are nici casa după el plătită. Vorbește gunoiul ăla de mine care a luat bătaie peste tot? Ce altercație am avut, am avut pentru că eram singur, dar toate se rezolvă la timpul lor”, a spus Tzancă Uraganu.

Ce a spus Miraj Tzunami despre fratele lui, Tzancă Uraganu

Miraj Tzunami le-a povestit fanilor săi faptul că Tzancă Uraganu, înainte să devină cunoscut, a fost şoferul său şi omul „care îi făcea pantofii”.

„Plăteşte-ţi leasingul la maşină, înţelegi? Că să moară familia mea dacă fetele alea au minţit că tu ai gândaci în casă. Vrei să te mint? Vreau să vorbesc despre tine două lucruri… Tu ai fost şoferul meu când mă îmbrăcam eu cu curea roşie şi pantofi roşii pe vremea aia, tu spălai pantofii că eşti frate-miu, dar îmi era milă de tine şi plângeam de tine şi te făceam fericit când îţi dădeam 1000 sau 300 de euro. Dar tu, să moară toată familia mea, dacă nu ești b******u declarat să audă toată lumea!

Nu că zici bine eşti cel mai mare falsator. Măcar pe mine mă ştie lumea… Salam stă cu tine că e fratele meu, îi mulţumesc lui Florin Salam că e fratele nostru, pentru că tu nu cânţi bine. Ai înţeles? Tu nu cânţi bine! Ai înţeles? Tu nu ai cum să cânţi bine în viaţa ta, ţi-ai mai luat şi acordeon cu care nu ştii să iei cu ton. Înţelegi? Tu vorbeşti de toată lumea… Să te ferească Dumnezeu de omul sărac, la care nici boii nu trag. Îmi pare rău că am făcut live-ul ăsta. Să moară familia mea dacă am vrut să fac live-ul ăsta. Dar… Eu te am la block de câţiva ani de zile şi nici nu vreau să te văd”, a declarat Miraj pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: captură video Youtube