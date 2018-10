Un copil de un an și opt luni a murit weekend-ul trecut la Sanador, iar în acest caz a fost deschisă o anchetă. Medicul de pe ambulanța SMURD care a ajuns acolo a ținut să precizeze că a făcut tot ce a putut pentru a-l salva pe copil. El a mai spus că le-a cerut scuze părinților micuțului.

„Este o anchetă în desfășurare, voi lăsa persoanele competente să decidă cine este de vină și cine nu este de vină. Medicii, când am ajuns eu , făceau manevre de resuscitare, da. Procurorul va decide pentru a se soluționa cazul. Nu am posibilitatea să vă dau niciun detaliu. Nu pot eu să mă pronunț (dacă este o culpă medicală), eu am fost la acest caz, nu pot să mă pronunț. Am vorbit cu părinții copilului și mi-am cerut scuze pentru că am făcut tot ce am putut și ei au fost acolo, au văzut ce se întâmplă. Vor da și ei declarații și vom vedea ce se întâmplă”, a declarat bărbatul, potrivit mediafax.ro. (CITEȘTE ȘI: CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI, ADELINA GAVRILĂ, STRIGĂT DE AJUTOR! ARE NEVOIE URGENTĂ DE SÂNGE)

Medicul a fost audiat joi la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care a deschis o anchetă în acest caz. Echipajul SMURD a fost chemat de părinții copilului, nu de reprezentanții Sanador.

Cauza decesului copilului de un an şi opt luni, care a murit în weekend la Sanador, este un şoc hemoragic survenit în urma unei hemoragii interne, au precizat reprezentanţii Institutului Naţional de Medicină Legală (INML).

Copilul a murit după ce a operații de hernie inghinală. În acest caz, s-a autosesizat și Colegiul Medicilor, care a demarat o anchetă. (CITEȘTE ȘI: MIRELA VAIDA ESTE ÎNSĂRCINATĂ PENTRU A TREIA OARĂ!)

Mama băiețelului, acuze grave!

Cauza decesului copilului de UN an şi 10 luni a fost stabilită ca şoc hemoragic, în urma unei hemoragii interne. Băiețelul s-a stins, sâmbătă noapte, într un spital privat din Capitală. Venise pentru o operație de hernie inghinală, dar la câteva ore starea de sănătate s-a agravat și a intrat în stop cardiorespirator. Din păcate nu a putut fi resuscitat, iar marți a avut loc autopsia.

Andreea Duță, mama lui Ştefan, băieţelul care a murit în condiţii suspecte la spitalul Sanador din Capitală, a adus acuzaţii grave angajaţilor instituţiei private. „Personalul de acolo nu ştie să acţioneze într-o situaţie de urgenţă, postoperator, nu ştiu ce să facă. Au venit cei de la SMURD, care într-adevăr s-au luptat pentru viaţa copilului nostru, numai că s-au pierdut nişte mânuţe în care ei pur şi simplu se uitau, dădeau din colţ în colţ. „Stai să chemăm de la nu ştiu ce etaj, stai să vină nu ştiu cine.” Aoleu, perfuzia! De care perfuzie? Cu glucoză, cu adrenalină, habar nu aveau! Habar n-aveau! Mulţumim celor de la SMURD că s-au luptat pentru viaţa copilului…”, a povestit mama băiețelului.