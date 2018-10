Prezentatoarea emisiunii ”Totul pentru dragoste” a dat vestea cea mare: este însărcinată pentru a treia oară și toată familia ei este în culmea fericirii!

Frumoasa prezentatoare a dat de bănuit încă de la începutul lunii, când a afișat o burtică mai proeminentă în cadrul emisiunii pe care o prezintă. Marele anunț l-a făcut însă în cadrul unui interviu.

”Iată că vine şi al treilea copil, pe cale naturală, spontană, fără niciun tratament sau ajutor (…) Noi fuseserăm plecaţi într-o vacanţă în Italia doar noi doi, timp de o săptămână. Şi ne-am relaxat atât de tare, încât… s-a întâmplat. În teorie, noi ne gândeam că ar fi frumos cu trei copii, însă în practică era mai greu de realizat, pentru că şi doar ăştia doi ne storc de energie şi ne solicită la maximum. Iar când am plecat în Antalya, de data asta toţi patru, după o noapte în care n-am dormit din cauza lui Vladimir, care număra oile la nesfârşit cu glas tare, aflu această superbă veste. Şi cum număra Vladimir oile, aşa o să numărăm şi noi copiii! (râde) Cert e că, de-acum, trebuie să fim şi mai organizaţi şi cu timpul, şi cu banii. Pentru că de-acum încolo va trebui să plătim cinci bilete de avion, care ajung să coste mai mult decât vacanţa în sine. Apoi, nu ne încap trei scaune de copil într-o maşină 4×4, ne gândim deja la un minivan. Ne-am mai apucat să facem şi o casă la Snagov, care e aproape gata – o căsuţă pe pământ, lângă pădure, la aer curat, cam cum am crescut noi – numai că sus avem doar două camere pentru copii şi una matrimonială, cum facem cu spaţiul pentru al treilea copil? Sunt nişte lucruri la care nu ne-am gândit şi care acum ne dau puţin peste cap”, a declarat Mirela Vaida în exclusivitate pentru OK! Magazine.

Vaida a mărturisit în urmă cu ceva vreme că-și dorește extidnerea familiei și mai mult.

„Îmi doresc trei copii, chiar patru. Acum să vedem, dar dacă dă Dumnezeu ca din a treia oară să iasă patru, să fie gemeni şi am scăpat de doi dintr-o lovitură…Poate e greu, dar unde creşte al doilea, creşte şi al treilea, şi al patrulea. La primul e greu, la al doilea zici cine m-a pus, dar de la al treilea te relaxezi…îl mai învaţă sora la prostii… La primul îmi faceam mea culpa, nu dormeam nopţile, cum am putut eu să fac asta? Primul dacă cădea şi se lovea la buzită şi îi dădea sângele, lucru frecvent la copii, vai dar cât plângeam. Cum am putut, ce mamă sunt? Al doilea, săracul, dacă nu avea ceva grav…lucrurile astea nu poţi să le controlezi. Asta spun tuturor. Faceţi măcar doi copii că la primul eşti preocupat…la al doilea îl mai şi laşi. La al treilea sunt curioasă, dar când o să vă aflu, vă spun”, a spus Mirela Vaida pentru Libertatea.