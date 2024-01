Reacţia şocantă a unui neamţ, după ce a mers la cumpărături într-un supermarket din Sibiu. Care este diferenţa faţă de preţurile din Germania

Un neamț a avut o reacție șocantă după ce și-a făcut cumpărăturile într-un supermarket din Sibiu. Bărbatul și-a petrecut sărbătorile în România și a povestit experiența sa. Acesta a rămas uimit când a văzut prețurile din magazinele românești.

Bărbatul a fost la cumpărături în Sibiu împreună cu partenera sa. Germanul de origine română a ales un supermarket din același lanț pe care îl frecventează și acasă, la Munchen. Acesta nu a precizat numele magazinului, însă a dezvăluit că a observat că prețurile în România sunt mult mai mari decât în țara sa natală, notează adevarul.ro.

„Am intrat în magazin la Sibiu, să facem niște cumpărături și pentru noi, că tot am reușit în sfârșit să petrec sărbătorile acasă, în țară, dar avem în plan să le luăm cele necesare și părinților. Aici trebuie să spun și că nu am mai reușit să ajung în țară de dinainte de pandemie, iar ce am găsit acum în magazine nu m-a surprins, m-a șocat de-a binelea”, a povestit neamțul.