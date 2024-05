BANC | Ion şi Maria la maternitate

Banc. Maria și Ion se află la maternitate. Soția lui naște un copil, iar Ion întreabă, curios fiind, cu cine seamănă nou-născutul. Reacția Mariei va stârni amuzamentul. Spor la râs!

Ion și Maria la maternitate:

– No, Mărie, ce avem?

– Băiat.

– No… și cu cine seamănă?

– Degeaba îți spun, că nu-l cunoști.

Banc. Dorință la 70 de ani, de Ziua Aviației

Ion şi Maria mergeau în fiecare an să vadă spectacolul de Ziua Aviaţiei şi în fiecare an Ion era tentat să se plimbe cu elicopterul, dar de fiecare dată primea acelaşi răspuns de la Maria:

– Ion, ai înnebunit, 5.000 de lei sunt, totuşi, 5.000 de lei.

S-a întâmplat mai mulţi ani la rând şi, anul acesta, Ion a decis:

– Mărie, fac 70 de ani, nu ştiu cât mai trăiesc şi poate este ultima şansă.

– Ion, tot tembel ai rămas, 5.000 de lei sunt, totuşi, 5.000 de lei.

Pilotul elicopterului a auzit discuţia şi a venit cu o propunere:

– Pentru că este Ziua Aviaţiei, astăzi vă fac o reducere semnificativă, amândoi la preţ de unul. Iar dacă pe parcursul zborului nu scoateţi nici un cuvânt, pur şi simplu nu îmi daţi nici un ban.

De îndată ce a decolat de pe pistă, pilotul a început tot felul de manevre riscante, coborâri aproape de sol… niciun sunet, întoarceri… niciun sunet, răsuciri… niciun sunet. După aterizare, pilotul se întoarce către Ion și îi spune:

– Sunteţi tari, dom’le, niciun sunet, am rămas impresionat…

Ion, livid la faţă, găseşte puterea să îngâne:

– Eu… am vrut să zic ceva când a căzut Maria din elicopter, dar totuşi 5.000 de lei rămân 5.000 de lei.

Maria merge la vrăjitoare

Maria, la vrăjitoare:

– Mă iubesc doi bărbaţi. Spune-mi, cine din ei va fi norocosul?

Vrăjitoarea pune cărţile, apoi se uită atent la ea şi spune:

– Cel ce va avea noroc va fi Vasile. Tu te vei căsători cu Ion.

Sursă foto: Facebook