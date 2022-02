Reacția tatălui Raisei, fetița ucisă pe trecerea de pietoni, după ce martora a șters imaginile surprinse de camera de bord: ”Trebuie să răspundă în fața legii”

Martora cheie în cazul morții Raisei a șters imaginile filmate de camera de bord. Femeia se afla în spatele mașinii polițistului în ziua fatidică. Motivul halucinant invocat de aceasta a fost că nu mai avea memorie la telefon și din această cauză a decis să le șteargă.

Tatăl Raisei a ținut să-i transmită un mesaj femeii și i-a mărturisit că dacă într-adevăr nu mai avea memorie în telefon ar fi trebuit să procedeze altfel, nicicum să șteargă dovezile accidentului tragic.

”Dacă voia să aibe spațiu în telefon era simplă treaba. Îl suna pe Doru (n.r. unchiul fetiței ucise) sau pe domnul avocat și îi spunea că nu mai pot să stau cu aceste imagini în telefon și vreau să scap de ele și rezolva treaba. Cu sau fără imaginile de pe camera de bord ancheta va merge înainte, într-adevăr poate puțin mai greu, dar sper să răspună și ea că din câte am înțeles există o lege. Trebuie să răspundă și ea în fața legii”, a spus tatăl Raisei.

De asemenea, martoraa declarat că nu vrea să fie implicate delocîn acest caz.

„Eu am zis din start că nu vreau să fiu martoră în dosar. Nu înțeleg de ce mă caută poliția, fiindcă oricum nu mai am nicio probă. Am șters și înregistrările surprinse de camera de bord, am șters și tot ce aveam în telefon. Ocupau prea mult spațiu… Care e problema?! Este telefonul meu, șterg ce vreau și când vreau! (…) Oricum, nu aveam mare lucru. Eu am ajuns la scurt timp după accident. Nu eram chiar în spatele polițistului, așa cum s-a spus. Când am ajuns eu, polițistul vorbea la 112. Mi-a zis să sun și eu la 112. Nu înțeleg de ce, fiindcă el vorbea deja… Mi-a zis să parchez mașina perpedicular, ca să blochez circulația cu mașina mea, să nu vină vreo mașină, dar și să acopăr astfel trupul victimei, ca un paravan, ca să nu se mai uite lumea. (…) Dacă știam că o să ajung martoră în dosar, nu mă mai opream. Am vrut doar să dau o mână de ajutor. De acum, dacă mai văd vreun accident, nu mai opresc, îmi văd de drum, ca să nu ajung iar să dau declarații”, a spus ea în exclusivitate pentru Spynews.ro.