Reacția tranșantă a lui Dan Negru în legătură cu asasinarea fetelor din Caracal. Ce moarte merită criminalul

Dan Negru se numără printre personalitățile publice de la noi care au reacționat dur în legătură cu asasinarea fetelor din Caracal. Prezentatorul TV a făcut public un mesaj tranșant despre cazul care a revoltat întreaga țară, dar și oamenii de peste hotare. În postarea lui, moderatorul de la Antena 1 a făcut o comparație între drama părinților Alexandrei Măceșanu și cea a lui Drasius Kedys, lituanianul a cărui fetiță de 6 ani a fost agresată sexual de un pedofil influent. De asemenea, el a făcut referire și la moartea pe care o merită criminalul din Caracal, care ar fi luat viețile a mai multor tinere.

Astăzi, Dan Negru a așternut atât pe contul său de Instagram, cât și pe cel de Facebook un mesaj dur în legătură cu asasinarea adolescentei Alexandra Măceșanu, dar și a altor fete care ar fi fost omorâte de Gheorghe Dincă. Gândurile prezentatorului au fost însoțite de o poză de colecție cu Drasius Kedys, lituanianul a cărui fiică de 6 ani a fost agresată sexual de un pedofil influent.

“Drama fetei ucisă la Caracal mi-a amintit de Drasius Kedys, lituanianul a cărui fetiță de 6 ani a fost agresată sexual de un pedofil influent. Tatăl și-a căutat dreptatea in tribunale, a trimis petiții la Parlamentul European și avut chiar puterea sa-și filmeze fetița povestind cum a fost violată!

Pentru că nimeni nu l-a luat in seama, Drasius, fost luptător in trupele speciale, și-a făcut singur dreptate si i-a executat pe toți cei implicați in molestarea fetiței lui.

Agresorului i-a tras doua gloanțe in organele genitale și un glonte in cap.

Căutat apoi de poliție, și-a atras simpatia in toată lumea!

Totuși, după câteva săptămâni, Drasius a fost găsit mort.

Sistemul corupt l-a învins, dar el rămâne o emblemă a celor care-și fac dreptate singuri!

Trump l-a dat exemplu când a cerut pedeapsa cu moartea in America!

Orice țară care nu poate avea grijă de copiii ei va ajunge la Drasius Kedys!

PENTRU CĂ EXISTĂ UN DRASIUS IN FIECARE TATĂ!

Și atunci niciun 112 nu va mai conta!

Spre asta ne îndreptăm?!

Răzbunarea personală e soluția când statul nu mai există!

El e Drasius cu fetița lui in brațe:” este mesajul scris de Dan Negru pe rețelele de socializare.