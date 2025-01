Reacția virală a unui jurnalist englez după ce a ajuns în România și a fost la Therme: ”Nu uita să-ți iei papucii de plajă!”

Therme este considerat cel mai luxos centru pentru relaxare din Europa, atrăgând turiști din toate colțurile lumii. Este și cazul unui jurnalist englez care a vrut să viziteze locația, după ce a văzut că este intens promovată în mediul online. Totuși, bărbatul a fost impresionat și de alte locuri din București. Ulterior, acesta a povestit experiența de care a avut parte în cele două zile petrecute în România.

Liam Gilliver, un jurnalist englez a decis să profite de două zile libere și să viziteze Bucureștiul, după ce a văzut mai multe filmulețe cu orașul în mediul online. Și-a luat repede biletul de avion, a băgat câteva haine în bagaj și a pornit la drum.

„Capitala României a devenit o destinație populară pentru turiști, în special datorită faimei Therme București Spa, dar adevăratele comori ale orașului se află în inima acestuia. Când Aeroportul Leeds Bradford a adăugat o nouă rută în programul său limitat, decizia mea a fost luată.

Într-un moment de spontaneitate, am rezervat bilete dus-întors pentru mai puțin de 150 de lire sterline (aproximativ 178 de euro), am aruncat câteva tricouri într-un bagaj minuscul care abia respecta cerințele Ryanair pentru bagajul de mână și am rezervat două nopți într-un hotel care nu aparținea unui conglomerat american.

Cu doar 48 de ore la dispoziție pentru a explora Bucureștiul, un itinerar bine planificat era esențial. Așa că am căutat pe TikTok cele mai interesante locuri recomandate de internauți și le-am salvat pe Google Maps.”, a povestit englezul.