Cum a reacționat Jon, un turist din Marea Britanie, când a văzut Bucureștiul: ”Nu mi-a venit să cred”

Un turist britanic, pasionat de călătorii, a relatat recent experiența sa în București, după ce a petrecut două zile în Capitala României. Sosind cu trenul din Budapesta, acesta a inclus Bucureștiul pe lista destinațiilor din turul său european, iar impresiile lăsate de oraș s-au dovedit a fi foarte pozitive.

Vizita scurtă în București a deschis apetitul turistului pentru explorarea României. Acesta și-a exprimat dorința de a reveni în Capitală și de a descoperi și alte orașe din țară. Diversitatea arhitecturală, atmosfera specifică și accesibilitatea au contribuit la crearea unei experiențe memorabile, iar Bucureștiul a câștigat un loc important în lista destinațiilor sale europene preferate.

Pentru cazare, turistul a optat pentru o pensiune situată în apropierea centrului orașului, la un preț extrem de accesibil, de doar 18 euro pe noapte. Deși condițiile au fost modeste – camera mică și baia comună – acesta a considerat că experiența generală a meritat, iar Bucureștiul l-a surprins plăcut prin farmecul său.

“Am găsit cazare pentru o noapte în București, aproape de centru, la doar 18 euro, e drept, cu baie comună. Am avut un prosop foarte mic, o cameră mică, dar per ansamblu a fost ok. Bucureștiul m-a surprins în cel mai plăcut mod.

A fost o experiență de neuitat să mă plimb în Parcul Izvor înainte de a vedea Palatul Parlamentului, a doua cea mai mare clădire de pe glob, după Pentagon. Am avut și șansa de a prinde o vreme bună. Bucureștiul e categoric una dintre cele mai frumoase capitale din Europa, am remarcat și numărul mare de parcuri superbe.

Pe anumite străzi principale era cam haos în trafic, dar haos privind circulația e în multe orașe europene. Bucureștiul e categoric un Paris el Estului ca farmec”, a transmis Jon pe YouTube, pe canalul .