O nouă reacție dură a unui om al legii, față de situația din Caracal, a stârnit rumoare în mediul online. După ce mai mulți polițiști, printre care și Marian Godină au reacționat și și-au arătat revolta față de sistem și față de modul în care au acționat colegii lor din Caracal și operatorul 112 în cazul Alexandrei, acum a devenit viral un nou mesaj.

Comisarul Marius Dincă, șeful Poliţiei Oraşului Fieni, din Dâmbovița, a transmis un mesaj dur prin intermediul rețelei de socializare.

“În ce țară trăim?”

"….este groaznic ce s-a întâmplat…. îmi este rușine… lucrez într-un sistem bolnav, putred… este inadmisibil… sunt bulversat…. Politia păzește un criminal, în timp ce acesta își desăvârșește crima, pentru a nu-i încălca drepturile…. În ce țară trăim?", este mesajul postat de comisarul de poliție pe Facebook.

Reacția sa a strâns numeroase comentarii.

Ministrul de Interne a demisionat

Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunţat, marţi, că îşi dă demisia din funcţie, la doar şase zile de la numirea sa în funcţie şi depunerea jurământului, pe fondul tragediei de la Caracal.

„În urma unei discuţii pe care am avut-o cu premierul am decis să mă retrag din funcţia de ministru de Interne. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii oneşti şi profesionişti din minister. Îi mulţumesc doamnei premier pentru încredere şi trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile pe viitor”, a spus Nicolae Moga.