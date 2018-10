Reacție premonitorie a lui Ilie Balaci înainte să se stingă din viață: ”M-ați pus lângă ăștia care au murit?!”

Sorin Cârțu a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, o scenă care dă fiori reci pe șira spinării. Cu puțin timp înainte să se stingă din viață, Ilie Balaci a avut o premoniție înspăimântătoare, după ce a văzut o fotografie, la sediul clubului FC Universitatea Craiova, în care apărea alături de trei dintre foștii săi colegi de la “Craiova Maxima”, plecați dintre noi. ”M-ați pus lângă ăștia care au murit?!” a fost reacția de moment a celui supranumit “Minunea Blondă”. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări)

Ilie Balaci s-a stins din viață, duminică, la vârsta de 62 de ani. Nimic nu prevestea tragedia care avea să se întâmple. Cutremurător este, însă, faptul că fostul mare fotbalist, cu doar câteva zile înainte de a muri, a observat o fotografie, aflată în sediul clubului patronat de Adrian Mititelu. Echipă care susține, de altfel, că este adevărata formație a Craiovei.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat că Ilie Balaci a avut o reacție incredibilă în momentul în care a privit mai atent fotografia cu pricina. La sediul clubului FC U, trona o poză în care "Minunea Blondă" apărea alături de Ion Oblemenco, Costică Ștefănescu și Nicolae Tilihoi. Ultimii trei trecuți în lumea celor drepți. Toți celebrau câștigarea unui trofeu. A fost clipa în care legenda Universității Craiova a avut o reacție premonitorie, cu doar puțin timp înainte să se stingă din viață.

„A văzut pozele la sediul lui Mititelu!”

Sorin Cârțu, un alt fotbalist și antrenor de legendă al Universității Craiova, a povestit, cu lux de amănunte, ce a spus Ilie Balaci în momentul în care a văzut fotografia în care apare alături de foștii săi colegi de la “Craiova Maxima”. În glumă, cel supranumit “Minunea Blondă” a întrebat în jur ce caută într-o imagine alături de persoane care au decedat.

"A avut, într-adevăr, o discuție, dar nu într-un mod din ăsta… Așa, în glumă… A văzut pozele la sediul lui Mititelu. Acolo sunt poze cu fotbaliștii reprezentativi ai Universității Craiova și era pus, parcă, între Costică Ștefănescu și Vasile Frânculescu, fostul medic. Și aici a intervenit el, în formă de glumă, fără scandal… «Ce ați făcut? M-ați pus aici, mă, lângă ăștia care au murit?!» Poza a văzut-o la sediul echipei pe care Mititelu o are acum în Liga 3", a spus Sorin Cîrțu pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

La doar câteva zile distanță, Ilie Balaci urma să moară, din cauza unui infarct miocardic acut, însoțit de insuficiență cardio-respiratorie. Motiv pentru care întreaga țară este, acum, în doliu. Fotografia a fost realizată în 1981, imediat după ce Universitatea Craiova a învins pe Poli Timișoara cu scorul de 6-0. „Minunea Blondă” a marcat două goluri în respectivul meci. Oltenii au realizat, atunci, și eventul.

Își dorea să moară înaintea soției!

Înmormântarea marelui Ilie Balaci va avea loc marți, 23 octombrie. Fostul fotbalist va fi înhumat, după ora 14.00, la cimitirul Sineasca, din Craiova. (VEZI AICI: LORENA BALACI, TRANSFIGURATĂ ÎN ZIUA MORȚII TATĂLUI EI)

“S-a întâmplat repede. Nu pot să vă spun nimic. Aseară era bine, dar aşa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Sunt şocată. În momentele astea nu am cuvinte. Vă mulţumesc că aţi venit aici şi aş vrea să îi păstrăm memoria frumoasă. Până la 40 de ani am vrut să îi ţin numele viu şi să fie mândru de noi. Nu prea ştiu ce să vă spun. Pur și simplu i-a cedat inima! Asta s-a întâmplat. Aseară am vorbit ultima dată cu el ca să îi spun că cel mic urmează să joace pentru echipa U17. Adi joacă la ora asta la Slobozia. A aflat şi el, i-am spus că este un înger şi că va sta mereu deasupra lui.

Vara asta am fost foarte bucuroşi pentru că cel mic a fost convocat la naţională, iar cel mare a intrat la teatru. Nu am avut niciun moment de tristeţe în familie, iar nimic nu a prevestit această tragedie. Nu avea probleme de sănătate. Eu cred în Dumnezeu şi ştiu că El l-a vrut acolo sus. Lui tata îi era frică de moarte şi spunea că va muri tânăr. Tot timpul mi-a spus asta. El îi spunea mamei că ar prefera să moară înaintea ei pentru că nu s-ar fi descurcat singur. Dumnezeu L-a iubit pentru că L-a luat repede. Vreau să le mulţumesc celor de la SMURD pentru că au făcut totul foarte repede, dar nu a răspuns la nicio manevră medicală”, a spus Lorena Balaci. (Cum câștigi bani rapid)