Sorin Cârţu, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Ilie Balaci, a povestit printre lacrimi care au fost ultimele clipe de viață ale fostului fotbalist. El a dezvăluit că i s-a făcut rău și a sunat-o pe o prietenă, care este medic și i-a zis la telefon că îi nu poate să respire. Ulterior, el s-a prăbușit în casă, iar ultima suflare și-a dat-o în brațele mamei sale.Vă reamintim că Ilie Balaci a suferit un stop cardiorespirator în această dimineaţă în casa lui din Craiova, acolo unde locuia mama sa şi unde el stătea când venea în oraş.

Ilie Balaci a murit în braţele mamei lui în Craiova. Ce i-a spus fotbalistul înainte să își dea ultima suflare

La scurt timp după ce o ambulanță a ajuns la el, medicii l-au dus de urgență la spital, însă, ei nu au putut să facă nimic ca să-l salveze. Decesul a fost pronunțat după aproape o oră de tentative eșuate de resuscitare.

“Prietenii mei erau lângă cei de la SMURD. El a simţit ceva. I-a dat telefon unei prietene, soţiei lui Cioroianu, care e medic orelist, şi i-a spus: «Cioroianco nu pot să respir, nu mă simt bine». Apoi a căzut şi au sunat ambulanţa. Mama lui era acolo, ea a sunat la ambulanţă.

Nu am crezut când am fost sunat şi mi-au spus… Ultima dată am vorbit vineri cu el. Am fost împreună, am făcut o masă cu prieteni, cu el. Am stat împreună 5-6 ore. Ilie nu avea probleme, eu mă plângeam că iau pastile.”, a povestit cu vocea sugrumată Sorin Cârţu în cadrul unui interviu oferit la Antena 3.

Nicolae Ungureanu, fost coleg cu Ilie Balaci în Craiova Maxima, a făcut și el câteva dezvăluiri despre ultimele momente petrecute pe această lume de regretatul fotbalist.

“Din ce am auzit a făcut infarct. Am înțeles că s-a întâmplat pe la ora 9, când era acasă cu mama lui. I s-ar fi făcut rău și au chemat SMURD-ul. Până să vină salvarea a căzut din picioare! Nu știu ce Dumnezeu se întâmplă cu generația noastră, ne prăpădim prea repede. Mi-e și greu să mai vorbesc”, a mărturisit Nicolae Ungureanu pentru gsp.ro.

Ilie Balaci – biografie

Ilie Balaci a fost unul dintre cei mai buni jucători români de fotbal și s-a s-a născut pe 13 septembrie 1956 în Bistreţ, județul Dolj. Datorită performanțelor sale, el a primit porecla “Minunea blondă” şi este omul de care se leagă marile succese ale Universităţii Craiova din anii ’80.

Ilie Balaci a început să joace fotbal la nouă ani, în 1965, la “piticii” Universității Craiova, şi a debutat în prima divizie la mai puţin de 17 ani (12 august 1973, Jiul Petroșani — Universitatea Craiova 1-1). O jumătate de an mai târziu, a devenit cel mai tânăr debutant în echipa națională, la 17 ani și şase luni, într-un meci contra Franţei, de la Paris, pierdut cu 0-1, pe 23 martie 1974. A marcat primul gol sub “tricolor” pe 6 octombrie 1976, într-un amical Cehoslovacia – România 3-2, iar în 12 mai 1982 a fost în premieră căpitanul naţionalei într-un amical Argentina – România 1-0. Ultimul meci la echipa naţională pentru Balaci a fost şi ultimul al lui Mircea Lucescu pe banca tehnică: România – Austria 4-0, pe 10 septembrie 1986, în preliminariile Euro 1988.

Fostul sportiv a jucat în Divizia A 347 de partide și a marcat 84 de goluri pentru Universitatea Craiova (1973-1985), FC Olt Scornicești (1985-1986) și Dinamo (1986-1988): 76 pentru “Ştiinţa”, şapte pentru FC Olt şi unul pentru Dinamo. A adunat 69 de selecții şi a marcat de opt ori pentru naţionala României, iar în două rânduri a fost desemnat cel mai bun fotbalist din România (1981 și 1982).

Ilie Balaci s-a accidentat în apogeul carierei, la 27 de ani, când era liderul “Craiovei Maxima” şi cel mai bun jucător român, şi a avut un final prematur de carieră, la 31 de ani, din cauza deselor accidentări. Cea mai gravă dintre ele, care a pus punct carierei sale de fotbalist la cel mai înalt nivel, a fost provocată de fundașul Vasile Arezanov, într-un meci de campionat, jucat la Baia Mare, la 21 februarie 1984. Din acest motiv a ratat şi Campionatul European din Franța, din 1984, deși a contribuit din plin la calificare.

Ca jucător, Ilie Balaci a câştigat trei titluri cu Universitatea Craiova (1973-1974, 1979-1980 și 1980-1981), patru Cupe ale României şi a fost semifinalist al Cupei UEFA cu gruparea din Bănie, care a devenit în sezonul 1982-1983 prima echipă din ţara noastră care ajunge în careul de aşi al unei cupe europene. A jucat 3 988 de minute pentru naţionala României şi 22 497 de minute în Liga 1 pentru Universitatea Craiova.

Ca antrenor, Ilie Balaci le-a pregătit pe Dinamo (tineret), Pandurii Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin și Universitatea Craiova. În anul 1991 a părăsit România pentru a antrena în Asia și Africa, unde a câștigat 21 de trofee cu şapte cluburi și a fost supranumit “Prințul deșertului”.