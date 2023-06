Încercând să ia pulsul elevilor aflați în febra examenului de maturitate, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Andrei, proaspăt ieșit din sala în care a susținut proba a doua la Bacalaureat 2023. Tânărul, aflat în fața Colegiului Național Spiru Haret, este încrezător în forțele proprii și-n cerneala lăsată pe foaia examenului la Matematică. Tocmai de aceea speră la o notă măricică. Cu toate că proba susținută ieri, cea la Limba și Literatura Româna, i-a cam pus bețe-n roate, Andrei ține să-i mulțumească meditatorului său prin intermediul publicației noastre. Rândurile de mai jos, dar și materialul video, sunt de neratat!

Astăzi a avut loc a doua probă a Bacalaureatului 2023, iar CANCAN.RO a mers în mijlocul elevilor pentru a afla cum s-au descurcat și cum li s-a părut examenul. Primul care a stat de vorbă cu noi a fost Andrei, un tânăr dezinvolt, elev al Colegiului Național Spiru Haret, care ne-a mărturisit că proba la Matematică a fost una cât se poate de ușoară. Cel puțin pentru el. Am încercat să aflăm mai multe de la elev, iar dialogul a fost unul de-a dreptul comic. Astfel, vă invităm să citiți rândurile de mai jos, cu mențiunea că exprimările îi aparțin în totalitate intervievatului.

(NU RATA: Marele mister derulat la nivel național pe internet la sesiunea din iunie a Bacalaureatului 2023. Ce s-a întâmplat înainte ca examenul să se termine)

„Am făcut meditații numai așa, de moft”

CANCAN.RO: Cum a fost proba asta la Bacalaureat?

Andrei: A fost foarte ușor, nu știu, pentru mine unul, care am învățat, a dat un subiect, subiectul a fost foarte ușor, părerea mea, m-am descurcat, iau peste 9, zic eu, care 9 pentru mine e notă… n-am mai luat 9 din clasa a VIII-a, ca să înțelegeți. E o reușită foarte mare.

CANCAN.RO: Cam de cât timp ai început să înveți tu pentru Bacalaureat?

Andrei: M-am pregătit în urmă cu o lună. În urmă cu o lună mi-am pus și un meditator, domnul Marius, vă pup, cel mai tare meditator de pe planeta asta care m-a învățat de nota 10.

CANCAN.RO: Ai făcut meditații pentru toate materiile?

Andrei: Am făcut, am făcut și la mate, și la română, și la biologie, însă sunt de ajuns și orele de la liceu, pentru că la Colegiul Național Spiru Haret sunt cei mai buni profesori care eu am făcut meditații numai așa, de moft, cum ar veni, dar puteam să nu fac și tot să iau 10, că avem cei mai buni profesori la noi, la Colegiul Național Spiru Haret.

CANCAN.RO: Cât a costat o ședință de meditație?

Andrei: O ședință de meditații costă în jur de un milion.

CANCAN.RO: Deci 100 de lei.

Andrei: 100 de ron, da.

CANCAN.RO: Zi-mi, te rog, dacă te-a afectat greva profesorilor.

Andrei: Greva profesorilor m-a afectat, bineînțeles, deoarece puteam să vin să învăț aici, la școală, cu profesorii, decât să stau eu, de unul singur, să-mi bat capul acasă, nu știu ce, îmi explica profesorii aici, la liceu. Dar dacă a fost grevă, ce să faci?! Trebuie să le mărim salariile că, până la urmă, e profesorii noștri care ne educă pe noi, nu?!

(VEZI ȘI: După faptă, și răsplată! David Popovici a ieșit de la examenul de Bacalaureat la limba engleză și a “atacat” un magazin cu bijuterii de lux)

„Acum, la mate, am bubuit. I-am distrus”

CANCAN.RO: Ieri cum te-ai descurcat?

Andrei: Ieri… am fost varză, de ce să vă mint?! N-am picat pe subiect, învățasem altele, învățasem Enigma Otiliei, Moromeții, alte alea, și a picat Ion. Asta a fost, na, ce să fac?! Acum, la mate, am bubuit. I-am distrus.

CANCAN.RO: Măcar o notă de trecere bănuiesc că o să iei.

Andrei: O notă de trecere normal, da, nici nu se pune problema.

CANCAN.RO: Cu ce notă crezi că vei termina? Care va fi totalul?

Andrei: Total eu zic că peste 8.

CANCAN.RO: Hai să facem și un outfit check.

Andrei: Tricoul l-am luat din Spania, am fost într-o vacanță, în Palma de Mallorca, în urmă cu trei ani de zile, și mi-a plăcut că e jucătorul meu preferat Neymar, na… Pantalonii i-am primit cadou de la un prieten, de ziua mea, nu știu ce preț a fost. Încălțările a fost 12 milioane. Și lănțișorul meu care l-am primit de la tata al meu, tată, te iubesc să știi, l-am primit de majoratul meu de la tata.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.