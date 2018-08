Exprimarea nemulțumirilor este legitimă, iar într-un stat democratic, cu atât mai mult, trebuie încurajată. Ea însă trebuie canalizată spre forme constructive: implicarea în viața politică, participarea la vot sau alte forme ale activismului civic. Experiența ne arată că acțiunile violente, radicale, vulgare nu conduc la nimic bun, ci atrag și mai multă violență, vulgaritate și radicalism. Asta ne dorim?

Și eu am avut și am nemulțumirile mele în raport cu ceea ce se întâmplă în spațiul politic, în raport cu anumite decizii guvernamentale, în raport cu anumiți oameni politici, care nu mă reprezintă, deși unii dintre ei mi-au fost colegi, la un moment dat. Cu toate acestea, atunci când mi-am exprimat public opinia, nu am jignit, nu am apelat la limbaj licențios și nici nu i-am încurajat pe alții să o facă. Am spus ceea ce am avut de spus, calm, argumentat, și am plecat de la premisa că mă aflu într-un dialog public și nu într-un conflict public.

Cred că oamenii politici, indiferent de partidul din care provin, jurnaliștii, formatorii de opinie, oamenii de cultură ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate și să contribuie la reinstaurarea unui climat civilizat în societatea românească, în primul rând prin limbajul promovat.

Să nu avem pretenția să fim respectați ca cetățeni, ca popor, dacă noi înșine nu știm să ne respectăm!”, a scris fostul ministru pe pagina sa de Facebook.