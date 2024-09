Recunoști actrița din imagine? După o viață de muncă, are pensie mizeră: „Vânez reducerile la mâncare”

Camelia Mitoșeru a ajuns la 73 de ani și se chinuie cu o pensie nu prea mare, după 40 de ani petrecuți pe scena teatrului. Marea actriță și-a dedicat întreaga viață scenei, iar după cariera de vis au început să apară și problemele, nu doar cele de sănătate, dar și cele financiare. Talentul și frumusețea i-au adus multe oportunități, dar și suferințe. Marele ei regret este că nu a putut avea o familie fericită, după ani buni pe care i-a dedicat publicului.

Camelia Mitoșeru este una dintre cele mai mari actrițe de la noi din țară, având o carieră uriașă în spate. A stat mereu în lumina reflectoarelor și a dedicat ani buni din viață publicului. Mama lui Mihai Mitoșeru a ajuns la 73 de ani, după multe greutăți și suferințe. A avut și o intervenție chirurgicală complicată, acum ceva timp, dar peste care a reușit să treacă cu brio. La acea vreme, fiul ei s-a ocupat de plată, fiind o operație destul de costisitoare. Nu mai puțin de 10.000 de euro au plătit pentru intervenție.

Camelia Mitoșeru n-a primit bani în plus la pensie, după recalculare. Marea actriță a învățat să se descurce cu puțin, așa că ori de câte ori merge la cumpărături vânează reducerile. Aceasta a învățat cum să facă economie dacă este atentă la prețurile de la raft.

„Mie nici nu mi-au dat bani în plus, dar nici nu mi-au luat. Încă nu am primit o decizie de recalculare, talonul este același și luna asta. Poate că îmi vor mai da, nu știu. Dar, până atunci, vânez reducerile, la mâncare, prin magazine. De exemplu, recent mi-am cumpărat o înghețată, de 24 de lei, prețul inițial, dar m-au taxat la casă numai cu 18 lei.

Camelia Mitoșeru are o carieră de 40 de ani în lumina reflectoarelor. Deși s-a retras din lumea teatrului de multă vreme, aceasta continuă să apară la televizor, ori de câte ori are ocazia. Marele regret al ei este că nu a putut avea o familie fericită. Aceasta s-a căsătorit la doar 20 de ani cu Dan Mitoșeru, tatăl lui Mihai. După 5 ani de mariaj, cei doi s-au separat.

Se pare că regizorul i-ar fi consumat banii actriței, însă nu știa să ofere nici măcar o alinare familiei lui, după cum povestea Camelia Mitoșeru. Adică, bărbatul avea un comportament rece față de soția și copilul lor. Așa a decis fosta actriță să rămână cu băiatul și să-l crească singură.

„Mi-am dorit familie, dar n-am avut. Vezi, astea sunt lucruri pe care nu le-am spus nimănui până acum și despre care mi-e foarte greu să vorbesc, nu știu dacă e bine să vorbesc. Am făcut tot ce s-a putut ca să am familie. Am oferit tot, am creat permanent momente de vis. Am suferit patru ani, după care mi-a trecut. Dar ce mi s-a întâmplat mie după 2000 încoace m-a pus tare mult pe gânduri”, spunea aceasta, într-un interviu.