Rednic jubilează după victoria cu Voluntari: „Ne dă moral și încredere pentru derby!”

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinammo a declarat că victoria obținută la Voluntari esste una de moral în vedere derby-ului cu FCSB de duminică.

„Cred că această victorie o să le dea mai multă încredere, vine meciul cu Steaua, cred că meritam această victorie dacă am obţinut-o în minutul 90. Nu ştiu dacă au avut vreo ocazie mai clară în a doua repriză. Păcat în careul de 16 m nu ne mişcăm foarte bine să luăm faţa adeversarului. Am luat trei puncte de care aveam mare nevoie. Noi am avut şi un penalty şi o groază de ocazii. Nu pot să judec arbitrajul, nu e treaba mea. Nu uitaţi ce jucători am avut pe bancă, cel mai în vârstă avea 23 de ani, Gomelt, tineri, crescuţi la noi în curte. Am riscat şi schimbările pe care le-am făcut şi eu de aia sunt bucuros. Sorescu o surpriză plăcută pentru mine ca fundaş dreapta şi cred că o să rămână acolo, o să fie noul lui post. Hanca este un jucător polivalent, încă nu e Hanca pe care l-am lăsat eu”, a declarat Mircea Rednic.

Unicul gol al partidei a fost înscris de portughezul Diogo Salomao în minutul 90+4 acesta ppuunctând din penalty, după un henţ comis în careu de croatul Ivan Zgrablic, la şutul lui Dan Nistor. În urma acestei intervenții cu mâna în proproia suprafață de pedeapsă Zgrablic a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat.

Dacă a acordat penalty pentru Dinamo în schimb arbitrul Popa nu a dictat lovitura de pedeapsă în minutul 27, când Armando Cooper a oprit cu mâna mingea trimisă de Mihai Căpăţînă.

În urma acestei victorii, Dinamo a urcat pe 9, cu 16 puncte și este la patru puncte distanță de play-off.

De partea cealaltă FC Voluntari, se află la al doilea eşec consecutiv după 1-2 cu FCSB şi 0-1 cu Dinamo, și a rămas în continuare pe ultima poziţie a clasamentului Ligii I.