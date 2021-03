Rednic tună și fulgeră după o nouă remiză cu Viitorul: „Dacă ratăm calificarea în play-off e din vina noastră!”

Viitorul Constanța nu a reușit decât o remiză pe teren propriu cu Chinda Târgoviște, scor 0-0, într-un meci disputat la Ovidiu în cadrul rundei 28 a Ligii 1.

Rezultatul, care i-a îndepărtat pe dobrogeni de play-off, l-a înfuriat pe Mircea Rednic.

„Mă supără că nu reușim să înscriem! Ori lipsește ultima pasă, ori nu reușim să fim la momentul potrivit. N-am ce să le reproșez în rest, au controlat jocul, cei de la Chindia doar s-au apărat și au încercat să ne surprindă pe contraatac. Menirea antrenorului este să organizeze echipa, din nou nu luăm gol, dar să aducem și mingea în fața porții. Avem situații, dar nu dăm goluri. Dacă ratăm calificarea în play-off, e din cauza noastră, n-au fost adversarii mai buni”, a declarat Mircea Rednic.

Tehnicianul a precizat că în cazul în care Viitorul nu va prinde „top 6” va rămâne pe banca constănțenilor pentru a lupta pentru o clasare cât mai bună în play-out.

„Bineînțeles că o să rămân și în play-out, mai am un an de contract. Nimeni nu vorbește de fazele în care am fost dezavantajați, m-am cam săturat. La televizor nu le dați! Suntem prea fair-play și prea respectuoși. Aici nimeni nu zice nimic”, a adăugat Rednic.

În urma rezultatului consemnat la Ovidiu, Viitorul, care are și o restanță cu Poli Iași, a acumulat 31 de puncte și ocupă locul 11. De partea cealaltă, Chindia a urcat pe locul 7 cu 36 de puncte, la un punct de „top 6”, însă FC Botoșani și Academica, formații clasate pe locurile 5 și 6 cu 37 de puncte nu au evoluat încă în această rundă.