Regele Charles, cerință specială! Suveranul britanic a insistat să îl cunoască pe directorul SRI: „Vreau să îi strâng mâna”

Astăzi, 2 iunie, Regele Charles a ajuns în România. Momentul este cu totul special, ținând cont că este prima ieșire internațională a noului monarh britanic.

Deși se află într-o vizită privată, suveranul britanic a acceptat, în semn de curtoazie, o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Oficialul a ținut un discurs măgulitor despre România, iar la final a avut o cerință specială pentru președinte. Regele Charles a insistat să îl cunoască pe directorul SRI, Eduard Hellvig. Care este motivul ce stă în spatele gestului surprinzător făcut de suveranul britanic?

Regele Charles și-a încheiat vizita la Cotroceni cu o cerință specială. Acesta i-a mărturisit lui Klaus Iohannis că își dorește să îl cunoască pe directorul SRI, Eduard Hellvig și l-a rugat să faciliteze o întâlnire cu el. Se pare că suveranul și-a dorit să îi strângă mâna lui Eduard Hellvig și să îl felicite pentru activitatea sa.

„Vreau să-l întâlnesc și să-i strâng mâna”, a spus Regele Charles, despre directorul SRI, Eduard Hellvig, potrivit digi24.ro.

Pe vremea când încă era Prinț de Wales, suveranul a fost „patron spiritual” al serviciilor de informații britanice. Astfel, Regele și-a dorit să îi mulțumească lui Eduard Hellvig pentru relațiile bune de colaborare dintre SRI și serviciile britanice. De asemenea, și pentru cooperarea și deschiderea în ceea ce privește problemele din ultima perioadă legate de războiul din Ucraina.

Regele Charles, vizită în România

Regele Charles a ajuns astăzi în România și va petrece aici câteva zile. Și-a început vizita cu o întâlnire la Palatul Cotroceni, iar mai apoi a plecat spre Valea Zălanului, unde o să rămână până marți când va merge la Viscri.

Ajuns în fața președintelui Klaus Iohannis, dar și a camerelor de filmat, suveranul britanic a ținut un discurs impresionant despre români și România. Acesta a vorbit în termeni măgulitori și a mărturisit că se simte ca acasă în țara noastră. Regele Charles a ajuns pentru prima oară pe pământ românesc în urmă cu 25 de ani.

„Nu pot descrie plăcerea pe care o am vizitând încă o dată România. Vă mulțumesc domnule președinte pentru cuvintele frumoase și generozitatea imensă pe care ați manifestat-o organizând această recepție. Au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această țară remarcabilă. Când am venit aici și chiar dinainte am simțit o legătură profundă cu România.

Regele României era vărul Regelui Marii Britanii, iar Regina Maria era descendent al Familiei Regale britanice, iar tatăl meu a fost vărul Regelui Mihai și aveau amintiri din copilăria comună petrecută aici. Întotdeauna m-am simțit acasă în România. În toți acești ani am avut bucuria de a putea călători prin toată țara și am întâlnit români din toate domeniile. Am avut astfel posibilitatea de a fi martori la prima mână a dezvoltării extraordinare care a avut loc și care este o mărturie a energiei, inovativității și rezistenței dvs.”, a spus Regele Charles.

„Am ajuns să iubesc România”

În timpul discursului său, Regele Charles a luat prin surprindere pe toată lumea mărturisindu-și dragostea fața de România și citând, în limba română, din poezia lui Mihai Eminescu „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”. De asemenea, suveranul britanic a lăudat evoluția țării noastre din ultimii ani, declarându-se impresionat.

„Am fost impresionat de reprezentanții tinerei generații, care fac față provocărilor lumii moderne, în toate domeniile. Am fost inspirat de oamenii pe care i-am întâlnit, care lucrează neobosit pentru ceilalți. Sunt eforturi de a-i sprijini pe tineri. Încă din anii ’90 am devenit prietenul lor și sunt și acum prietenul Asociației Monumentelor, care îi instruiește pe arhitecți și cei activi în conservarea monumentelor. Este impresionant să vezi câți voluntari lucrează zilnic, an de an cu, atâta dedicare pentru monumentele istorice, pentru a ajuta la păstrarea arhitecturii atât de diversificate a României.

Am ajuns să iubesc România, cultura și arta, patrimoniul, istoria, peisajele și biodiversitatea. Țară de glorii, țară de dor! România și-a păstrat pădurile, peisajele rurale și modele de agricultură sustenabilă. În continuare, aici sunt numeroase specii care au dispărut din alte zone din Europa și din lume. Cu atât mai prețioasă devine deci această țară, dar mai ales prețuiesc prietenii mei din România.

Sunt foarte recunoscător pentru numeroșii oameni care sunt și aici în sală, care m-au sprijinit și în proiecte, care fac bine. Am văzut un sprijin deosebit de generos pentru prietenii din Ucraina. Am venit în România atâția ani pentru că am simțit apropierea de poporul român pentru suferințele din urma celui de-Al Doilea Război Mondial. Din ce în ce mai mulți britanici vin anual în România și milioane de români reprezintă un element important al vieții în Marea Britanie. Legăturile noastre de prietenie sunt mai puternice”, a mai spus Regele Charles.