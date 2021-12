„Regele” contestă victoria covăsnenilor: „Suntem echipa care a meritat mai mult, dar asta e!”

Gică Hagi a contestat victoria pe care Sepsi OSK Sf. Gheorghe a obținut-o împotriva echipei sale cu scorul de 1-0 (1-0) în cadrul rundei a 19-a a Ligii 1.

Hagi a pus tunurile pe arbitri, pe care i-a acuzat că au anulat un gol vallabil în opinia sa și nu a acordat Farului un penalty, dar a taxat și antijocul celor de la Sepsi.

„Suntem echipa care a meritat mai mult, dar asta e. Păi eu zic că am dat gol valabil, asta nu ți-a spus să mă întrebi? Păi am marcat în prima repriză. Nu a fost gol valabil? A, nu știți? La alții știți, la noi, nu. A, mulțumesc. Ok, am marcat și nu că nu a fost validat, dar a fost gol valabil. Nu spuneți la noi, nu? Nu o mai dați la televizor, ascundeți-o și pe asta. Am jucat din minutul 1 până în minutul 90, ne-am impus acasă la Sepsi, o echipă grea, și meritam să câștigăm. Nu e ușor, sunt multe detalii. Spun de detalii, nu ca ceilalți, să dau satisfacție unora, ci le iau ca detalii. Am marcat gol, așa că nu e aceeași poveste ca la celelalte meciuri în care nu am marcat, când am ieșit și am zis că nu meritam, că în ultimii 30 de metri nu am făcut nimic. Azi meritam, iar în prima repriză puteam să marcăm nu știu câte goluri”, a tunat Hagi.

Sepsi OSK a ajuns la şase etape consecutive fără eşec, patru victorii şi două egaluri, iar în ultimele patru etape nu a primit gol. Cu cele trei puncte, Sepsi a acumulat 24 de puncte și s-a apropiat la șase lungimi de FC Botoșani, echipă clasată pe locul 6, ultimul care duce în play-off-ul Ligii 1. De partea cealaltă, în urma eșecului de la Sf. Gheorghe, Farul a rămas în afara locurilor de play-off, urmând a încheia runda pe locul 7 cu 29 de puncte.

Program etapa a 19-a Liga 1

„U” Craiova 1948 – Academica Clinceni 1-2

Rapid – FC Argeș 2-0

UTA Arad – FC Botoşani 0-0

FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-1

Gaz Metan Mediaş – FCSB 0-1

Sepsi OSK – Farul Constanţa 1-0

CFR Cluj – CS Mioveni 1-0

Luni, 13 decembrie

ora 20:30 Dinamo Bucureşti – Chindia Târgovişte

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 19 17 0 2 29-8 51

2 FCSB 19 13 4 2 35-16 43

3 FC Voluntari 19 10 3 6 23-19 33

4 Rapid 19 8 7 4 24-17 31

5 Universitatea Craiova 19 9 3 7 35-22 30

6 FC Botoșani 19 7 9 3 18-17 30

7 Farul Constanța 19 8 5 6 21-11 29

8 FC Argeș 19 8 3 8 17-16 27

9 UTA Arad 19 6 8 5 16-13 26

10 Sepsi OSK 19 5 9 5 20-17 24

11 Chindia Târgoviște 18 4 7 7 13-12 19

12 Gaz Metan Mediaș 19 5 4 10 15-22 19

13 CS Mioveni 18 4 5 9 11-26 17

14 „U” Craiova 1948 19 3 6 10 12-21 15

15 Academica Clinceni 19 3 3 13 15-40 10

16 Dinamo 18 2 3 13 13-39 9