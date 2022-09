„Regele”, nemulțumit și după ce a readus Farul în fotoliul de lider: „Am fost supărat pe cei din spate pentru că era foarte lentă construcţia!”

Farul Constanţa a revenit pe primul loc în SuperLigă, după ce a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 3-0 (1-0), la Ovidiu, într-un meci din etapa a 10-a.

„Rechinii” s-au impus prin golurile marcate de Constantin Grameni (min.7), Tudor Băluţă (min.57), Gabriel Torje (min.90).

„Am jucat bine, eu zic că am pregătit bine meciul, am început extraordinar, am marcat, apoi am avut 20 de minute în care ne-am pierdut. Există potenţial să fie şi mai bine. Am construit bine, avem jucători care erau foarte buni, încercăm să-i aducem la nivelul la care erau înainte. Băluţă mai are până să ajungă unde era înainte. Important e să fie mult pe teren, să aibă ritm, că fotbal ştie mult, el era profesorul. În prima repriză, am fost supărat pe cei din spate pentru că era foarte lentă construcţia. A doua repriză, am schimbat sistemul şi poziţia jucătorilor nu era aşa bună. Ofensiv ştim să jucăm, defensiv o putem face mai bine. Avem talent, încrederea jucătorilor e mare, jucătorii, foşti internaţionali, mai rămâne să-i punem la punct fizic. Nu sunt la cel mai bun nivel fizic, dar sper că vor ajunge”, a declarat Gică Hagi la finalul partidei.

Cu cele trei puncte câștigate, Farul a acumulat 21 de puncte, la fel ca și Rapid, dar a urcat pe primul loc datorită golaverajului superior bucureștenilor. De partea cealaltă, FC Argeș a căzut pe locul 10 cu 13 puncte.