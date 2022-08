„Regele”, prudent înaintea duelului cu sibienii: „Cu Hermannstadt va fi greu!”

Gică Hagi, managerul formației Farul Constanța, a declarat că se așteaptă la o replică pe măsură din partea ceelor de la Hermannstadt în confruntarea care va avea loc astăzi de la ora 19:30 în epilogul rundei a V-a din SuperLigă.

Cele două formații sunt neînvinse în acest debut de sezon, fiind la egalitate de puncte, ambele contabilizând câte 8 puncte după primele patru runde, după două victorii și două remize.

Farul vine după o remiză, 1-1 în Moldova cu FC Botoșani, joc la finalul căruia „Regele” a făcut trimitere la duelul cu Hermannstadt, o formație pe care a analizat-o din toate punctele de vedere.

„Cu Hermannstadt va fi greu. Am văzut-o pe Hermannstadt, încep s-o cunosc, am văzut-o și în Liga 2, au omogenitate, stau bine în teren, e o echipă foarte grea”, a declarat Gică Hagi la finalul meciului terminat la egalitate în Moldova cu FC Botoșani.

De partea cealaltă, în ciuda problemelor financiare cu care se confruntă, FC Hermannstadt a strâns rândurile, fiind surpriza plăcută a acestui start de sezon, reușind două victorii și două remize.

Pariuri Farul – FC Hermannstadt

PSF 1 – cota 1.65

1X și peste 1.5 goluri – cota 1.74

Peste 7.5 cornere – cota 1.52

FC Hermannstadt, mai multe cartonașe – cota 1.87

Echipe probabile Farul – FC Hermannstadt:

Farul: Aioani – Benzar, Larie, Popescu, Kiki – Artean, Nedelcu, Pitu– Torje, Petre, Morar

Antrenor: Gică Hagi

FC Hermannstadt: Iliev – Butean, Bejan, Stoica, Opruț – Bicean, Mino, Alhassan – Balaure, Paraschiv, Oroian.

Antrenor: Marius Măldărășanu