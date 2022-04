„Regele” recunoaște supremația echipei finului Gigi Becali: „ E umilitor pentru toți, nu doar pentru mine!”

Gică Hagi, antrenorul principal al formației Farul Constanța, a fost extrem de afectat de eșecul usturător de la Ovidiu, scor 4-0 (3-0) cu FCSB.

„Sunt două meciuri acasă care ne-au arătat o realitate pe care trebuie să o vedem. Mai avem mult de muncit pentru a produce rezultate și performanțe. Din păcate, să iei 7 goluri în două meciuri acasă este foarte mult. Rămân cu aceste lucruri, chiar dacă am făcut și partide bune în acest sezon. Din păcate, dintr-o apărare sigură am arătat slăbiciuni la aceste partide. E clar că trebuie să tăcem din gură și să găsim soluții. E umilitor pentru toți, nu doar pentru mine. Vă duc în vestiar și o să vedeți asta. E o realitate care e și trebuie să o privim ca atare. Trebuie să mergem pe drumul nostru, care trebuie să fie altfel, în care facem performanță. Am arătat că știm să facem fotbal și chiar foarte bine, dar asta este acum. Nu vorbesc doar de apărare, ci de echipa întreagă. Trebuia să-i schimb pe toți, dar nu puteam. Pe Dussaut l-am schimbat pentru că nu a evoluat bine, nu pentru că avea galben. Dar nu doar el a fost slab, toți au jucat prost. Nu poți să te gândești doar la atac, trebuie să te concentrezi altfel”, a declarat Gică Hagi după meci.

Victoria „roș-albaștrilor” la Ovidiu a fost obținută grație reușitelor semnate de Florin Tănase (min.24, 40 – penalty, 67) și Darius Olaru (min.34).

În urma rezultatelor consemnate în această rundă din play-off, CFR Cluj a rămas lider cu 48 de puncte, urmată de FCSB cu 46 de puncte și Universitatea (42 pct.). Pe locul 4 se află FC Voluntari (30 pct.), ultimele două locuri din „top 6” fiind ocupate de Farul (28 pct.) și FC Argeș (27 pct.).