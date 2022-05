Reghe îl umilește pe Rege: „Ei au ratat, noi am marcat!”

Universitatea Craiova a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 4-1 (2-1), pe teren propriu, într-un meci din ultima etapă a play-off-ului Ligii 1.

Pentru olteni au marcat Ante Roguljic (min.21), Ştefan Vlădoiu (min.24), Ştefan Baiaram (min.54) şi Andrei Ivan (min.90+3), reușita dobrogenilor purtând semnătura lui Jefte Betancor (min.27).

„Dacă ne uităm la prima repriză, cei de la Farul au avut câteva ocazii mari. Dar, cum e în fotbal, ei au ratat, noi am marcat. A trebuie să ne gândim și la viitorul meci, care e foarte important pentru noi. Aveam 3 jucători la limită cu cartonașe: Crețu, Markovic și Gustavo, plus Screciu care din nou a acuzat dureri la genunchi și a trebuit să îl menajăm. Vătăjelu și Ivan, care au jucat toate meciurile, Bancu, suspendat. A trebuit să ne gândim și la următorul meci, de vinerea viitoare, cu Botoșani, care e mult mai important pentru noi decât meciul din seara asta, dar mă bucur că jucătorii care au intrat azi și-au făcut treaba, absolut toți. Au fost acțiuni frumoase, am mai avut ocazii de a marca, sunt mulțumit de joc. FC Botoșani e o echipă foarte bună, cu experiență, cu un antrenor foarte bun, o echipă cu nivel de play-off”, a declarat Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor.

Pentru echipa lui Reghe urmează finala barajului pentru Conference League de vineri, 27 mai, de la ora 20:30 cu FC Botoșani, formație care a terminat pe locul 2 play-ut-oul dar care nu a mai susținut semifinala barajului cu Sepsi OSK, câștigătoarea play-out-ului calificându-se direct în Conference League după ce a cucerit Cupa României.