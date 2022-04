Reghe jubilează după succesul cu FCSB: „Băieții mei și-au dat viața, au luptat, sunt fericit pentru rezultat!”

Laurențiu Reghecampf, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a dezvăluit la finalul meciului cu FCSB, câștigat de elevii săi cu scorul de 2-0 pe „Național Arena” cum a pregătit meciul și cum a reușit să speciuleze slăbiciunile „roș-albaștrilor”.

„A fost un meci greu, FCSB e o echipă foarte bună, foarte periculoasă. Au jucători cu personalitate, cu calitate individuală foarte bună. Ne-am apărat bine, am avut și șansă la câteva ocazii mari pe care ei le-au ratat. Băieții mei și-au dat viața, au luptat, sunt fericit pentru rezultat. Am stat bine la faze fixe. Nu cred că este neașteptat rezultatul, s-a vorbit mult înainte de meci. Dar au fost 6-7 jucători care n-au făcut antrenament câteva zile. Înfrângerea din ultimul meci cu FCSB a fost foarte dureroasă, pentru că băieții jucaseră foarte bine. Acum am fost mai concentrați, știam că avem calitatea necesară pentru a-i bate pe cei de la FCSB”, a afirmat Laurențiu Reghecamp, adăugând că se aștepta ca jucătorii de atac ai adversarilor să-și schimbe des poziția în timpul meciului.

„Majoritatea jucătorilor ofensivi de la FCSB își pot schimba poziția. Bineînțeles, la un moment dat, trebuie să există o ordine, o disciplină în ceea ce se face pe teren, dar asta nu este problema mea. Este problema celor de la FCSB și trebuie să regleze acest lucru. I-am pregătit pe jucătorii mei și le-am spus că jucătorii de la FCSB vor încerca să-și schimbe pozițiile, să joace foarte repede, dintr-o atingere. Am hotărât ca la acest meci să nu mai existe aut scurt, doar aut în careu, la bătaie. Să nu mai alergăm după cei de la FCSB, să plece pe contraatac. Să facem ceea ce lor nu le place. În momentul în care îi pui sub presiune pe cei de la FCSB, când ai calitate la mijlocul terenului, au mari probleme pe această tranziție negativă”, a conchis Laurențiu Reghecampf.

Aceasta a fost prima victorie obținută de olteni pe terenul FCSB de la revenirea echipei din Bănie în Liga 1.