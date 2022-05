Reghe, necruțător cu FRF și LPF: „Mi se pare o mare tâmpenie!”

Laurențiu Reghecampf, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o cu 2-0 cu FC Botoșani, rezultat în urma căruia oltenii au prins Conference League, că i se pare o mare tâmpenie ca locul 3 să tremure pentru locul de Europa.

„Încerc să fiu politicos, nu știu dacă are rost să spun, dar totuși. Mi se pare cea mai mare tâmpenie ca o echipă care joacă 40 de meciuri, termină pe locul trei și trebuie să joace un astfel de baraj. Mai mult, nici măcar n-am jucat cu locul șapte, ci cu locul opt. Joc cu o echipă care a jucat cu Academica Clinceni, cu Mediaș și stau până în ultimul meci să pot fi dat afară? Dacă pierd un meci în seara asta, probabil nu mai sunt antrenorul Craiovei. Anul ăsta ni s-a întâmplat nouă, la anul poate fi altă echipă. Se întâmplă ceva și poți să pierzi un asemenea meci, pierzi tot ce ai muncit într-un an de zile. Cu ce ajută fotbalul românesc ca o echipă de pe locul opt, care nu are buget, să meargă în cupele europene? Le dăm șansa unor echipe care nu vor să joace în cupele europene. Ok, pune-mă să joc cu o echipă de pe locul patru, de pe locul cinci, o echipă de play-off. Pentru mine a fost foarte mult stres și cred că a fost degeaba. Probabil oamenii care analizează văd asta foarte ușor, să câștigi dacă ai valoare, dar nu e așa, pentru că în fotbal se poate întâmpla orice. Ei au posibilitatea să joace în cupele europene, dar nu vor, nu au buget, dar li s-a dat un cadou. Oamenii care lucrează la Federație și la Ligă ar trebui să se întâlnească și să facă lucrurile clare. Să facă ceva pentru performanță. Dă bani mai mulți pentru locul șapte, pentru locul opt, nu să faci un asemenea meci. Noi am terminat campionatul pe locul trei, meritam această calificare”, a tunat Laurențiu Reghecampf.

Universitatea Craiova, clasată pe locul 3 în play-off, a disputat meciul de baraj pentru participarea în Europa Conference League cu FC Botoşani, care a terminat pe locul al doilea în play-out-ul Ligii I, după Sepsi OSK Sf. Gheorghe, care a câştigat Cupa României, moldovenii ajungând astfel direct în finala barajului.

Campioana CFR Cluj va evolua în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, vicecampioana FCSB va intra în turul al doilea preliminar al Europa Conference League, ca şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, câştigătoarea Cupei României, şi Universitatea Craiova, câştigătoarea barajului cu FC Botoşani.