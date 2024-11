Regina Întunericului rupe tăcerea, la o zi după înmormântarea secretă a lui Prigoană: ”Nu și-a dorit să fie văzut mort! Copiii au spus adevărul”

Gabriela Lucuțar a fost invitată în cea mai nouă ediție CANCAN SENZAȚIONAL. La o zi de la înmormântarea secretă a lui Silviu Prigoană, ”Regina întunericului” rupe tăcerea și spune adevărul din spatele pregătirilor pentru funerali, dar și motivul pentru care cei patru copii ai afaceristului au ținut totul ascuns. Emisiunea poate fi urmărită AICI.

În cea mai nouă ediție a emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL, Dan Diaconescu și-a dorit să afle misterele din spatele înmormântării secrete a lui Silviu Prigoană. Reamintim că omul de afaceri a murit marți, 12 noiembrie, în timp ce se afla în restaurantul unei pensiuni din Bran, județul Brașov. Conform rezultatelor INML, Silviu Prigoană a murit din cauza unui infarct miocardic.

Gabriela Lucuțar: ”În ultima vreme vorbea foarte des despre moarte”

La o zi distanță de la decesul afaceristului, miercuri, 13 noiembrie, a avut loc înmormântarea, ceremonie care s-a desfășurat în mare secret la cimitirul Evanghelic Lutheran din București – locul unde este înmormântat și tatăl afaceristului. Silviu Prigoană ar fi fost condus pe ultimul drum doar de către cei patru băieți ai săi: Honorius (34 de ani), Silvius (33 de ani), Maximus (16 ani) și Eduart (13 ani).

În jurul funeraliilor secrete au apărut tot felul de zvonuri și speculații referitoare la circumstanțele dubioase în care fostul politician ar fi fost înhumat. Gabriela Lucuțar, supranumită ”Regina întunericului”, a fost cea care s-a ocupat de toate pregătirile. Într-o intervenție telefonică la CANCAN SENZAȚIONAL, femeia a spus adevărul despre taina înmormântării lui Silviu Prigoană.

GABRIELA LUCUȚAR: ”Am rămas fără voce, cred că Silviu Prigoană a vrut să nu mai vorbesc nimic. Este prima dată în viață când rămân fără voce. În momentul în care domnul Prigoană s-a stins din viață și am fost contactată și contractată de către Honorius – sub un contract de confidențialitate semnat în fața unui notar și în fața unor avocați – ca eu să organizez și să îndeplinim ultimele dorințe, modalitatea de înhumare a bietului om. Nu a lăsat un testament clar. Noi am discutat foarte mult despre lucrul acesta. Era un om foarte docil, bine organizat.”

DAN DIACONESCU: ”El a lăsat vorbă ca înmormântarea să fie noaptea și în secret?„

GBRIELA LUCUȚAR: ”Eu i-am respectat tot ceea ce dânsul a dorit. Nu am pomenit că s-a întâmplat noaptea sau în secret. Pur și simplu s-a întâmplat. A fost o înmormântare legală, cu toate documentele necesare. Nu s-a auzit și nu s-a văzut nimic… deși eu am fost foarte deschisă și toată lumea a văzut când am ridicat trupul de la INML din Brașov, când i-am îndeplinit celelalte doleanțe.

L-am plimbat, l-am dus în niște locuri pe care domnul le plăcea. Nimeni nu știa că o să moară domnul Silviu Prigoană în Bran. Pentru că s-a întâmplat așa Honorius, care a fost cu mine în mașină, a decis să-l trec prin acele locuri pe care dânsul le iubea. Nu există nicio dovadă că înmormântare s-a făcut noaptea. Trebuie să scrieți ceea ce scrie în acel comunicat transmis de copiii regretatului. Sunt mulțumită că am reușit să-i îndeplinim ceea ce dânsul și-a dorit. Trebuie respectată ultima dorință a omului”, a spus ”Regina întunericului” la CANCAN SENZAȚIONAL.

”Copiii au spus adevărul în acel comunicat de presă”

”Regina întunericului” crede că Silviu Prigoană ar fi avut un fel de premoniție în ceea ce privește moartea sa fulgerătoare și prematură. Aceasta povestește cum omul de afaceri vorbea tot mai des de momentul în care va pleca la ceruri și chiar punea la punct anumite detalii despre înmormântarea sa.

DAN DIACONESCU: ”Pe el îl frământa chestia asta cu moartea? Simțea că se va întâmpla ceva?”

GABRIELA LUCUȚAR: ”Din nefericire, cred că da. În ultima vreme vorbea foarte des despre asta, cel puțin o dată pe săptămână să pună la punct niște detalii. Noi zâmbeam, râdeam și îi spuneam să stea liniștit că se va întâmpla asta foarte târziu. Uite că nu s-a întâmplat târziu. Cum să spuneți că nu s-a făcut necropsie? Cum să spuneți că este viu? Cum să își însceneze moartea? Nu și-a dorit să fie văzut mort.

De ce să nu ne aducem aminte frumos de cine a fost Silviu Prigoană? Copiii au spus adevărul în acel comunicat de presă. Altă informație eronată: nu s-au folosit două dricuri, s-au folosit 14 mașini. Honorius mi-a transmis că ”din momentul aceste, te rog frumos, oricine te contactează, te rog să îi rogi să citească acel comunicat de presă pe care eu l-am transmis. Să încheiem tot ceea ce se speculează. Pentru că memoria tatălui meu trebuie onorată și respectată”, a concluzionat Gabriela Lucuțar.