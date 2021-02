Viorica Dăncilă, fost premier al României, a povestit tot într-un reportaj la Teo Show! A vorbit despre viața politică, dar marele regret vine din viața de familie.

Viorica Dăncilă și soțul ei, Cristinel Dăncilă, au adoptat un băiețel, fiul lor Victor, și atunci deciseseră că va fi singurul lor copil. Victor are acum 30 de ani și i s-a adus la cunoștință cum a devenit fiul Viioricăi și al lui Cristinel Dăncilă. Fostul premier avea să facă mărturisiri emoționante. ”Victor e un copil special, am încercat să fac un scut în jurul lui. L-am încurajat să aibă prieteni, să meargă în vacanțe. Nu m-am gândit, totuși, că sunt oameni atât de rău intenționați, așa încât să-i spună lucruri rele. Când l-am înfiat, la 26 de ani, eram un om care avea o meserie, stăpân pe picioarele lui, dar nu eram pregătiți pentru acest pas.

S-a întâmplat să-l văd pe Victor, eram inginer, lucram la birouri, și am aflat că un copil a fost abondonat și că trebuie să-i ducem cele necesare unui nou-născut. Când am văzut ghemotocul acela mic care plângea și își striga neputința, mi-am da seama că vreau să-l iau cu mine acasă. Familia mea, la început, era neîncrezătoare, pentru că aveam 26 de ani, eram la început de drum în carieră, terminasem facultatea de doi ani. Nu stăteam bine financiar atunci”, a povestit Viorica Dăncilă. (CITEȘTE ȘI: VIORICA DĂNCILĂ LANSEAZĂ O CARTE DESPRE RELAȚIA CU LIVIU DRAGNEA ȘI PERIOADA ÎN CARE A FOST PREMIER: “URMEAZĂ MOMENTE INTERESANTE”)

Regretele fostului premier, Viorica Dăncilă: ”De asta îmi pare rău!”

Acum, fostul premier regret că nu are mai mulți copii. „Am avut multe discuții cu mama mea despre alt copil. După ce l-am luat pe Victor, la un an, mi-a zis că dacă o să mai ai un copil s-ar putea să fac diferența între ei. M-am temut mereu de asta. Acum regret, nu e bine să ai doar un singur copil, e bine să fie mai mulți frați. Eu sunt singură la părinți, Victor e singur la părinți”, a spus Viorica Dăncilă. (NU RATA: VIORICA DĂNCILĂ A VORBIT DESPRE ADOPȚIA FIULUI SĂU: „I-AM SPUS SOŢULUI CĂ EU VREAU SA ÎNFIEZ ACEST COPIL INDIFERENT DE CONSECINŢE”)

„Din familie fac parte și cățelul, și pisica. Într-o familie trebuie să existe armonie. Am călătorit mult cât am fost europarlamentar și într-un an am făcut 40 de întâlniri externe cât am fost prim ministru. Pe unde am fost am luat câte o amintire. Acasă e locul unde îți găsești liniște, îți găsești puterea să mergi mai departe. Familia este alături de tine și atunci când ești într-o funcție importantă, dar și când treci prin momente grele. Mă bucur că Dumnezeu mi-a dat o așa familie, am 38 de ani de căsătorie și un copil minunat”, a încheiat fostul premier al României.