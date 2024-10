Regretul care îl macină pe Dragoș Anastasiu, multimilionarul României: “Am greșit față de copilul meu”

Dragoș Anastasiu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA, a vorbit, printre altele, despre regretele care-l macină, dar și despre relația cu fiica sa. Astfel, pentru a vizualiza dialogul integral dintre unul dintre multimilionarii României și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ALTCEVA cu Adrian Artene.

Așa cum menționează în cadrul interviului, fostul președintele al Camerei de Comerț Româno-Germane nu a fost atât de implicat precum și-ar fi dorit în viața copilului său. De altfel, dacă ar putea da timpul înapoi, Dragoș Anastasiu și-ar schimba prioritățile, fiind singurul regret pe care-l are.

“Am greșit față de copilul meu”

Adrian Artene: Ați avut o decizie majoră greșită pe care și astăzi ați corecta-o?

Dragoș Anastasiu: Nu am regrete. Nu am de ce să am regrete. La ce mă ajută? Singură zona în care accept că am greșit și am regrete este relația cu copilul meu, care trebuia să fie mult mai apropiată, să am focus mai mult. Aici nu mai pot să schimb, dar, dacă aș putea să o iau de la capăt, greșeala asta n-aș mai face-o. În rest, la business, am făcut multe alegeri greșite. Una materială, dacă vreți, am pierdut o licitație la un anumit moment care astăzi valorează 25 de milioane de euro din vina mea, că n-am fost atent. Pentru că, la o licitație unde se întâmplă să fim singuri, acum 20 de ani, a lipsit un document pentru care licitația s-a anulat și s-a reluat într-o lună, când n-am mai fost singuri și am pierdut. Documentul ăla era o dovadă a faptului că noi îndeplinisem o obligație față de stat. Dovada faptului că plătisem impozitele pe salarii.



