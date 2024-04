Regula de 1,5 metri introdusă pentru toți șoferii din România. Articolul este cu titlu obligatoriu

Toți șoferii din România trebuie să știe regula de 1,5 metri! În Codul Rutier apare o nouă modificare, de data aceasta fiind vizați atât conducătorii auto, cât și bicicliștii. Articolul este cu titlu obligatoriu! Informațiile se află mai jos, în articol.

Atât șoferii, cât și bicicliștii din România trebuie să respecte noi reguli în trafic. Codul Rutier a suferit, din nou, modificări. În acest sens, există o nouă regulă introdusă în legislația rutieră și are la bază o distanță de 1,5 metri care trebuie să fie respectată îndeaproape.

Veștile sunt favorabile îndeosebi pentru persoanele care circulă pe biciclete. Așa cum prevede regula nouă în Codul Rutier, conducătorii auto trebuie să respecte o distanță de 1,5 metri între ei și bicicliști, atunci când îi depășesc. Noua regulă a fost adoptată prin intermediul unei Hotărâri de Guvern care vine în completarea OUG 195/2022 privind circulația pe drumurile publice.

În acest sens, de acum înainte, fiecare șofer care dorește să depășească un biciclist trebuie să asigure o distanță laterală de minimum 1,5 metri. Este regula care trebuie respectată îndeaproape, în trafic. Pe lângă acest aspect, în legislație sunt prevăzute și reguli pentru cei care circulă cu bicicletele pe drumurile publice.

Persoanele care circulă cu bicicletele trebuie să le echipeze cu elemente care să le asigure vizibilitate în timpul circulației. De pildă, trebuie să aibă elemente sau dispozitive care să lumineze atât în față, cât și în spate. Nu trebuie să se limiteze la elementele fosforescente sau care se activează în mișcare și care sunt montate pe spițele roților.

De altfel, persoanele care circulă cu bicicletele nu mai sunt obligate să poarte cască de protecție. Acest aspect a fost confirmat și de M.A.I., potrivit reprezentantului OPTAR, Marian Ivan. Totodată, mai există câteva prevederi pe care bicicliștii trebuie să le ia în considerare.

De exemplu, nu au voie să circule pe aceeași direcție de mers, pe partea carosabilă, în condițiile în care există acostament practicabil. Iată ce se stipulează în art. 161 – Reguli pentru alți participanți la trafic – Circulația bicicletelor și a mopedelor.

„(1) Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede:

a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia „Accesul interzis bicicletelor”;

b) să înveţe să conducă biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;

c) să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;

d) să circule fără a ţine cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale;

e) să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participă la competiţii sportive organizate;

f) să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

g) să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;

h) să transporte o altă persoană, cu excepţia copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul are montat în faţă un suport special, precum şi a situaţiei când vehiculul este construit şi/sau echipat special pentru transportul altor persoane;

i) să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există o cale laterală, o potecă sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;

j) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;

k) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepţia cazurilor când nu stânjenesc circulaţia pietonilor;

l) să circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, fără să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 14 şi 16;

m) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă;

n) să circule cu defecţiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;

o) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau pe moped;

p) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepţia cazurilor în care, înainte de intersecţie, trebuie să se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stânga;

r) să circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;

s) să conducă vehiculul fără a menţine contactul roţilor cu solul.

(2) Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligaţi să aibă asupra lor actul de identitate, iar conducătorii de mopede sunt obligaţi să aibă, în plus, certificatul de absolvire a cursurilor de legislaţie rutieră şi certificatul de înregistrare a vehiculului”, se arată în legislație, conform lege5.ro.