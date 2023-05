Relația amoroasă din care Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, a ieșit pentru a fi împreună cu „imaginea” PRO TV: „Când am văzut că nu vrea, mi-a ieșit din cap”

Andreea Esca (50 de ani) și Alexandre Eram (53 de ani) formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de peste 20 de ani și au împreună doi copii. În ciuda faptului că a păstrat mereu discreția, Andreea Esca a povestit cum l-a cunoscut pe soțul ei, care, în acel moment, era implicat într-o relație.

Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV din România. Cariera de succes din jurnalism i-a adus multă notorietate, de-a lungul anilor. Profesional lucrurile merg excelent pentru vedeta de la Pro TV, dar și pe plan personal ea se poate considera un om împlinit.

Cum l-a cunoscut Andreea Esca pe soțul ei. Alexandre Eram era implicat într-o relație la acel moment

Andreea Esca este căsătorită de peste 20 de ani cu omul de afaceri francez Alexandre Eram. Ei au împreună doi copii, Alexia și Aris. Alexandre Eram s-a născut în Statele Unite ale Americii și a crescut într-un cartier din Michigan. Ulterior, familia sa a decis să se mute în Franța. Mama sa este franțuzoaică, iar tatăl său armean.

În ciuda faptului că se bucură de multă expunere mediatică, Andreea și soțul ei au păstrat mereu discreția în privința vieții lor private. Totuși, prezentatoarea TV a vorbit despre momentul în care și-a cunoscut partenerul de viață.

Prima întâlnire dintre cei doi a avut loc în perioada în care Alexandre Eram tocmai venise în România pentru a lucra la firma unui prieten al tatălui său. Vedeta de la Pro TV a dezvăluit că ea a făcut primul pas, dar i-a fost foarte greu să-i câștige inima viitorului ei soț. Mai exact, Andreea a fost imediat cucerită de șarmul lui Eram și a făcut totul pentru a-l cunoaște și a interacționa cu el. La acel moment, Alexandre era implicat într-o altă relație și nu părea interesat de prezentatoarea TV.

„L-am văzut așa de frumos, și am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la Pro Tv pe vremea aceea și mi-a zis: știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru. Da, îi zic. L-a chemat și am început să vorbim.

M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba… Apoi am auzit că pleacă în vacanță și am înțeles că era într-o relație. Am văzut că nu reacționează în niciun fel, dar eu am mai încercat. Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă și zic: taci că îl sun acum și îi spun că îmi trebuie ușă, că aveau și uși la fabrica aceea.

N-am rezolvat nici mergând la standul de baterii Fulmen pe care îl aveau la Saab, deși m-am dus în fiecare zi să fac reportaje acolo… Ba chiar la stand, într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci… Era superbă. I-am zis Bună și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață.”, a povestit Andreea Esca.

După aceste încercări eșuate, Andreea Esca a mai apelat la o stratagemă, după cum a declarat, și l-a invitat pe Alexandre la jurnalul de la Pro TV, însă și de această dată el a refuzat-o elegant. Hotărâtă să renunțe definitiv, a avut parte de o surpriză plăcută din partea viitorului ei soț. Acesta i-a trimis un fax hazliu în care își cerea scuze pentru refuzul său. Mai mult, el a venit după jurnal, i-a oferit un buchet de flori și a invitat-o la un restaurant. De atunci, au rămas împreună.

Atunci am zis: Gata! Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care îşi smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. A venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună” a spus Andreea Esca.

