Remiză cât o victorie pentru Sepsi în „Groapă”: „Am întâlnit Dinamo, nu orice echipă!”

Dinamo a terminat nedecis, scor 0-0, duelul cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe de pe teren propriu, partida contând pentru etapa a 23-a a Ligii 1.

Partida a fost una echilibrată, fără multe ocazii la ambele porți, rezultatul fiind echitabil după aspectul jocului.

„Vreau să îmi felicit băieții, după ce am primit 10 goluri în ultimele 5 partide. A fost un meci greu, pe un teren greu. Ne-am creat foarte multe situații. Din păcate și starea terenului și lipsa noastră de inspirație în fața porții au făcut, poate, să nu marcăm. Sunt mulțumit de ceea ce au arătat ei pe teren ca spirit de luptă, spirit de echipă. Fiecare a început să dea maximum pe teren. Au apelat la toate resursele de care dispuneau. Am făcut o partidă de luptă împotriva unei echipe cu jucători buni, dispuși să riște. Am pierdut doar de trei ori în acest campionat, avem multe egaluri, dar în ultimele meciuri era greu să sperăm la victorie. Am întâlnit Dinamo, nu orice echipă. Din punctul meu de vedere, e un punct de plecare. Dinamo trăiește datorită acestor suporteri fantastici care au reușit să țină echipa în viață. E adevărat că și jucătorii merită toată stima pentru eforturile pe care le fac. E clar că cei care au ceva în suflet pentru Dinamo suferă”, a declarat Leo Grozavu după meci.

În urma acestui rezultat, Sepsi OSK a acumulat 35 de puncte, fiind pe locul 4 în Liga 1. De partea cealaltă, Dinamo a ajuns la 26 de puncte și ocupă locul 10, la distanță de șapte puncte de FC Botoșani și Academica Clinceni, formații aflate pe ultimele două locuri care asigură prezența în play-off, moldovenii și ilfovenii urmând a juca în această rundă cu Universitatea și Gaz Metan.