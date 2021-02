Remiză la Arad cu FC Hermannstadt și UTA rămâne cu o singură victorie „acasă!”

UTA a remizat la Arad cu FC Hermannstadt, 1-1 (0-0), într-un meci din cadrul rundei a 22-a a Ligii 1 și a rămas cu o singură victorie pe teren propriu în acest sezon.

Istoria confruntării s-a scris în doar trei minute. Arădenii au deschis scorul prin internaţionalul Alexandru Albu (min. 63), oaspeţii egalând la scurt timp, prin spaniolul David Mayoral (min. 66). Echipa lui Laszlo Balint a fost urmărită de ghinion în acest meci având două bare, în minutul 53, când portarul Cristiano Figueiredo a respins în transversală şutul lui Albu, şi în minutul 90+3, prin David Miculescu după o centrarea lui Simo Rrumbullaku.

De partea cealaltă, sibienii au avut un gol anulat în minutul 71, când David Mayoral a trimis în plasă o minge respinsă de portarul Florin Iacob, dar arbitrul a dictat fault în atac deşi goalkeeperul arădenilor nu avea mingea sub control. Partida s-a terminat cu scorul de 1-1, rezultat consemnat și în tur.

Ciobotariu: „Pentru noi, orice joc e o finală!”

FC Hermannstadt a rămas fără victorie în ultimele zece meciuri de campionat, cu cinci egaluri şi cinci eşecuri, iar situația nu este deloc pe placul tehnicianului Liviu Ciobotariu.

„Dacă m-aș gândi la a doua repriză, sunt două puncte pierdute. Au fost două reprize total diferite. O repriză foarte slabă a noastră, prima. După care, am jucat mai bine, am și marcat. E greu, e frustrant. Nu reușim să câștigăm de 10 etape. Așteptăm toți să vină acest moment. Vreau să-i felicit pe jucători pentru repriza a doua. Au încercat, au pus presiune, dar din păcate nu am reușit să marcăm al treilea gol, că al doilea l-am dat și a fost anulat. E frustrant, e deranjant pentru noi, că nu am reușit să câștigăm, dar suntem oameni și greșim. Pentru noi, orice joc e o finală, indiferent că jucăm cu FCSB, UTA Arad sau Clinceni. Noi trebuie să acumulăm puncte, indiferent cu cine jucăm. Nu vrem să ne distanțăm de celelalte echipe. Trebuie să fim cât mai aproape de pluton. O să vină play-out-ul și nu ne dorim să fie diferență mare de puncte”, a declarat Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al sibienilor.

În urma remizei de la Arad, UTA a acumulat 28 de puncte și a rămas pe locul 8 în timp ce FC Hermannstadt ocupă locul 14 cu 19 puncte.