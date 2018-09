Remiză pusă de jucătorii FCSB pe jocul slab din repriza a doua: „Nu am fost atenți și asta ne-a costat!”

Mijlocașul FCSB, Mihai Roman, a declarat la finalul partiddei pe care roș-albaștrii au terminat-o nedecis în Gruia, scor 1-1 cu CFR Cluj, că evoluția slabă din repriza a doua a echipei a privat FCSB de o victorie în această rundă.

„Cred că în prima repriză am jucat mai bine. În cea de-a doua, au echilibrat jocul. A fost un rezultat echitabil. Cei de la CFR au intrat mai montaţi în a doua repriză. Nu am fost atenţi în debutul reprizei secunde şi asta ne-a costat. CFR are jucători de valoare, are jucători foarte buni. Se vor bate cu noi la campionat. Eu spun că se vede absența lui Pintilii. El este un lider, are o anumită experienţă. Trebuie să mergem înainte. Suntem jucători la Steaua. Trebuie să fim mai atenţi la aceste faze fixe şi sper să se rezolve pe parcurs”, a declarat Mihai Roman.

Partida din cadrul rundei a VIII-a a Ligii I programată aseară în Gruia s-a terminat cu 1-1, scor înregistrat și în precedentele patru confruntări directe dintre cele două formații. De asemenea, a fost cea de-a șasea remiză consecutivă dintre cele două rivale.

În urma rezultatului, FCSB și-a păstrat fotoliul de lider în Liga I, roș-albaștrii având două lungimi în fața CFR-ului și un punct în fața grupului de trei echipe format din Astra Giurgiu, Sepsi OSK Sf. Gheorghe și Gaz Metan Mediaș.

Etapa următoare, cele două mari rivale la titlu au meciuri cu nou-promovatele Hermannstadt și Călărași. Sâmbătă, campioana are deplasare cu Hermannstadt, iar roş-albaştrii joacă duminică, pe Arena Naţională, cu Dunărea Călăraşi.